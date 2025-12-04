Charbone tiendra un webinaire d'information sur l'entreprise le 16 decembre et engage Red Cloud comme teneur de marche

(TheNewswire)
Brossard, Quebec, le 4 décembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, annonce que la direction de la Société tiendra un webinaire d'information sur l'entreprise le 16 décembre à 11 h 00 HE et a retenu les services de Red Cloud Securities Inc. (« Red Cloud ») pour fournir des services de tenue de marché à la Société.
Webinaire d'information sur l'entreprise
CHARBONE invite tous les investisseurs et autres parties intéressées à s'inscrire au webinaire via le lien ci-dessous. Dave Gagnon, président et chef de la direction, et Benoit Veilleux, chef de la direction financière, présenteront un aperçu des activités de la Société, des perspectives du marché de l'hydrogène propre UHP et d'autres gaz industriels, des réalisations récentes et des prochaines étapes importantes.
Date: Mardi, le 16 décembre 2025
Heure: 11 h 00 HE
S'inscrire: Inscription au webinaire
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? Une séance de questions-réponses suivra la présentation en direct. Les questions restées sans réponse seront examinées par la direction, qui y répondra en conséquence. Vous pouvez soumettre vos questions à l'avance via le formulaire d'inscription (lien ci-dessus) ou par courriel à: ir@charbone.com .
CHARBONE a retenu les services de Red Cloud, société établie à Toronto et à Vancouver depuis 2011, pour assurer la tenue de marché de ses titres. Red Cloud achètera et vendra des titres de la Société. Ce service consiste à maintenir un écart raisonnable et constant entre le cours acheteur et le cours vendeur des actions ordinaires de la Société négociées à la Bourse de croissance TSX, et ce, dans la mesure du possible. Dans le cadre de ce mandat de tenue de marché, Red Cloud détient une participation variable dans CHARBONE et utilise ses propres fonds pour exécuter les opérations. Les services seront principalement fournis par M. Adam Smith, qui agit sans lien de dépendance avec la Société. Aux termes de l'entente, Red Cloud recevra des honoraires de 5 000 $ par mois, à compter du 1er décembre 2025. L'entente restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis d'au moins trente (30) jours. Aucune option d'achat d'actions n'est accordée et aucune autre rémunération n'est payable en vertu de cette entente. La présente entente est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.
À propos de CORPORATION CHARBONE
CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone :
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
Courriel: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
