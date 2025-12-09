CHARBONE recrute un veteran d'Air Liquide avant les premiers revenus de son projet phare

(TheNewswire)

Brossard, Quebec TheNewswire - le 9 décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer un ajout clé à son équipe de production d'hydrogène propre UHP alors qu'elle se prépare à la première livraison à son projet phare de Sorel-Tracy, au Québec.

Renforcer la production d'hydrogène propre UHP grâce à un nouveau leadership

CHARBONE est heureuse d'accueillir Jean Watelle , ingénieur chevronné cumulant plus de 25 ans d'expérience en gestion technique et industrielle, dont 11 ans à titre de directeur des opérations d'hydrogène et des sites, Grandes Industries – Région Est chez Air Liquide Canada, 5 ans en production Lean et comme spécialiste de premier plan pour Chrysler et Ford. Reconnu pour son dynamisme, sa créativité et sa grande expertise des méthodologies d'amélioration continue, M. Watelle excelle dans la résolution de problèmes ambitieux et l'obtention de résultats grâce à une collaboration d'équipes efficaces.

L'expertise opérationnelle de M. Watelle sera essentielle pour la transition de CHARBONE de son premier projet de déploiement vers une production à grande échelle. En étroite collaboration avec l'équipe de direction de CHARBONE, M. Watelle soutiendra l'exploitation et la gestion de la production d'hydrogène propre UHP à partir de projets situés aux États-Unis et au Canada.

« La vaste expérience de Jean dans le domaine des gaz industriels, notamment en matière d'exploitation et de gestion de la production, renforcera considérablement notre équipe lors du passage de la planification à la mise en œuvre , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Alors que nous nous apprêtons à générer nos premiers revenus de Sorel-Tracy, nous nous concentrons sur l'augmentation de la valeur pour les actionnaires grâce à des opérations efficaces et une croissance stratégique . »

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Oil and Gas Investing
Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases Keep Reading...
Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

