CHARBONE Presente a la Conference Emerging Growth le 25 fevrier 2026

Brossard, Quebec TheNewswire - le 23 février 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera ses travaux lors de la conférence Emerging Growth le 25 février 2026.
Charbone tiendra une présentation virtuelle de 30 minutes le mercredi 25 février 2026 à 11h25 (heure de l'Est). Cette présentation offrira un aperçu complet de l'entreprise et de ses prochaines étapes clés, et sera suivie d'une séance de questions-réponses. Les questions peuvent être soumises à l'avance à Questions@EmergingGrowth.com ou posées en direct pendant l'événement. Charbone invite les investisseurs individuels et institutionnels, les conseillers et les analystes à assister à cette présentation interactive en direct.
Veuillez vous inscrire ci-dessous pour garantir votre participation à la conférence et recevoir toutes les mises à jour publiées.
Date: Mercredi, le 25 février 2026
Heure: 11h25 – 11h55 (heure de l'Est)
Inscription: https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1740947&tp_key=dbde48090b&sti=chhyf
Si certains participants ne peuvent pas assister à l'événement en direct le jour de la conférence, un enregistrement sera disponible sur EmergingGrowth.com et sur la chaîne YouTube d'Emerging Growth : http://www.YouTube.com/EmergingGrowthConference. Le lien sera communiqué après l'événement.
À propos de la conférence Emerging Growth
La conférence Emerging Growth est un moyen efficace pour les sociétés cotées en bourse de présenter et de communiquer leurs nouveaux produits, services et autres annonces importantes à la communauté des investisseurs, depuis le confort de leurs bureaux et de manière rapide.
La conférence cible des entreprises issues de secteurs de croissance variés, dotées d'équipes de direction performantes, de produits et services innovants, d'une stratégie ciblée, d'une mise en œuvre efficace et d'un fort potentiel de croissance à long terme. Elle s'adresse potentiellement à des dizaines de milliers d'investisseurs individuels et institutionnels, ainsi qu'à des conseillers et analystes financiers.
Toutes les séances se dérouleront par webdiffusion vidéo et auront lieu selon le fuseau horaire de l'Est.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Contact Corporation Charbone
Téléphone: +1 450 678 7171
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
