CHARBONE poursuit son expansion strategique en Malaisie et confirme son intention de participer et d'operer dans Green Hydrogen ASIAPAC

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Brossard, Quebec, le 21 avril 2026 TheNewswire CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a annoncé aujourd'hui une mise à jour stratégique positive à la suite de sa récente mission de direction en Malaisie.
La mission était dirigée par Dave B. Gagnon, président et chef de la direction, et Patrick Cuddihy, vice-président principal, et s'appuie sur l'entente-cadre précédemment annoncé le 25 juin 2025 avec Green Hydrogen ASIAPAC SDN BHD.
À la suite d'une série de réunions de haut niveau avec des intervenants malaisiens, des représentants du gouvernement et des partenaires de l'industrie, Charbone confirme :
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Une volonté commune de toutes les parties pour faire avancer le projet malaisien d'hydrogène vert UHP;
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L'intérêt de Charbone pour une prise de participation dans Green Hydrogen ASIAPAC SDN BHD;
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L'intention de Charbone de jouer un rôle opérationnel actif dans le développement et l'exécution du projet.
Cette étape importante renforce la stratégie de Charbone visant à s'étendre au-delà de l'Amérique du Nord et à établir une présence structurée et évolutive sur le marché Asie-Pacifique, l'une des régions à la croissance la plus rapide pour l'hydrogène propre et les gaz spéciaux.
Renforcer la collaboration industrielle Canada-Malaisie
Charbone exprime sa sincère gratitude aux autorités malaisiennes et à ses partenaires pour la qualité de leur engagement et leur solide soutien institutionnel tout au long de la mission.
La Société tient à remercier tout particulièrement le Groupe malaisien industrie-gouvernement pour les hautes technologies (MIGHT) pour son leadership dans :
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Faciliter le dialogue stratégique;
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Soutenir la collaboration industrielle transfrontalière;
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Permettre un dialogue constructif entre les parties prenantes canadiennes et malaisiennes.
La Malaisie continue de démontrer qu'elle constitue une plateforme convaincante pour le déploiement des énergies propres, grâce à des initiatives nationales de décarbonation, à la croissance de la demande industrielle et à une position géographique stratégique en Asie-Pacifique.
Mise en œuvre de la stratégie mondiale de Charbone pour les gaz industriels
L'expansion de Charbone en Malaisie s'inscrit dans sa stratégie globale visant à construire une plateforme mondiale intégrée de gaz industriels, ancrée dans:
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Hydrogène ultrapur (UHP H₂);
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Gaz spéciaux stratégiques;
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Exécution rigoureuse des projets grâce à des modèles de production modulaires et décentralisés.
La compagnie a l'intention de reproduire son approche nord-américaine en Asie-Pacifique, en ciblant les secteurs à forte croissance, notamment :
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Semi-conducteurs et électronique avancée;
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Intelligence artificielle et centres de données;
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Produits pharmaceutiques et biotechnologies;
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éfense et Aérospatiale.
« Notre mission en Malaisie confirme que la stratégie internationale de Charbone porte ses fruits. L'Asie-Pacifique représente un pilier de croissance essentiel au même titre que l'Amérique du Nord, et nous constatons une forte adhésion de nos partenaires qui reconnaissent la valeur de notre approche modulaire et axée sur l'exécution, » a déclaré Dave Gagnon, Président et chef de la direction de Charbone. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de renforcer notre engagement auprès de Green Hydrogen ASIAPAC, non seulement en tant que partenaire technique, mais aussi en tant qu'investisseur et opérateur. Nous remercions MIGHT, les autorités malaisiennes et nos partenaires pour leur confiance et leur engagement envers cette collaboration. »
Charbone travaille actuellement avec tous les intervenants afin d'assurer la continuité et la mise en œuvre de l'entente précédemment signé avec le groupe malaisien et se réjouit de fournir prochainement à ses actionnaires des informations plus détaillées sur le projet et son périmètre de développement.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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