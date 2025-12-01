CHARBONE confirme sa premiere production d'hydrogene a Sorel-Tracy

CHARBONE confirme sa premiere production d'hydrogene a Sorel-Tracy

Brossard, Quebec TheNewswire - le 1 er décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la réussite de l'installation des équipements pour la Phase 1A sur son site de Sorel-Tracy et conformément à l'échéancier annoncé, la production de sa première molécule d'hydrogène.

Au cours du dernier week-end de novembre, les équipes techniques de CHARBONE ont procédé aux premiers tests de production d'hydrogène , suivant la mise en service du premier module de production locale d'hydrogène propre UHP de la Société au Québec. Les premiers résultats confirment que le système fonctionne correctement, validant les paramètres initiaux de performance.

Déclaration de la direction

« La finalisation de l'installation de la Phase 1A et la réussite des premiers tests de production d'hydrogène sont des jalons déterminants pour CHARBONE , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Ces réalisations démontrent la capacité de nos équipes à exécuter avec rigueur. Nous entrons maintenant dans la phase de la production commerciale . »

Le premier projet d'hydrogène propre UHP au Québec et un modèle pour l'Amérique du Nord

L'usine modulaire de Sorel-Tracy représente la première usine locale et décentralisée de production d'hydrogène propre UHP au Québec , en ligne avec la vision de CHARBONE de bâtir un réseau nord-américain intégré de production et de distribution de gaz propres et stratégiques. Pour plus d'information sur la feuille de route en cinq phases de la Société, la configuration modulaire de l'usine et ses perspectives économiques, veuillez revoir la présentation aux investisseurs disponible sur le site web de CHARBONE .

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

CHARBONE Confirms its First Hydrogen Production in Sorel-Tracy

CHARBONE Confirms its First Hydrogen Production in Sorel-Tracy

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - December 1, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,
