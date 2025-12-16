CHARBONE confirme l'entree officielle en production commerciale d'hydrogene propre UHP a Sorel-Tracy

CHARBONE confirme l'entree officielle en production commerciale d'hydrogene propre UHP a Sorel-Tracy

(TheNewswire)

Brossard, Quebec TheNewswire - le 16 décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer un autre jalon majeur : la finalisation et la mise en production commerciale de son site modulaire de Sorel-Tracy (Phase 1A) .

Le projet de Sorel-Tracy entre en mode production commerciale

À la suite de l'installation complète des équipements de la Phase 1A et des tests concluants effectués au cours du dernier week-end de novembre, CHARBONE confirme que le site de Sorel-Tracy est désormais pleinement opérationnel . Les équipes techniques ont validé la stabilité du procédé, la conformité des paramètres de production et la performance.

« La mise en production commerciale de Sorel-Tracy représente l'aboutissement de plusieurs années de travail, de rigueur et de vision stratégique , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Nous sommes impatients de commencer à livrer à nos clients de l'hydrogène propre UHP produit localement et nous préparons actuellement notre première livraison. Il s'agit d'un jalon majeur pour CHARBONE, mais également pour l'industrie de l'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord . »

Un modèle de production locale pour l'Amérique du Nord

L'usine modulaire de Sorel-Tracy, première installation locale et décentralisée de production d'hydrogène propre UHP au Québec, constitue un pilier de la stratégie nord-américaine de CHARBONE. En déployant des unités de production locales, la Société répond directement aux besoins des clients industriels à la recherche d'un approvisionnement fiable, propre, durable et compétitif.

La feuille de route de CHARBONE prévoit un déploiement en plusieurs phases, menant à une capacité accrue et à l'expansion d'un réseau interconnecté de production et de distribution de gaz stratégiques à travers le Canada et les États-Unis.

Pour plus d'informations sur la vision de CHARBONE, la configuration modulaire de ses usines et ses perspectives économiques, veuillez consulter la présentation aux investisseurs disponible sur le site web de la Société. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez-vous inscrire ci-dessous au prochain webinaire destiné aux investisseurs.

Webinaire: Mardi, le 16 décembre 2025

Heure: 11 h 00 HE

Inscription: https://info.rbmilestone.com/charbone-webinar-dec-2025

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Charbone HydrogenCH:CCTSXV:CHOil and Gas Investing
CH:CC
Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

The Conversation (0)
Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases Keep Reading...
CHARBONE Confirms the Official Start of Commercial Production of Clean UHP Hydrogen in Sorel-Tracy

CHARBONE Confirms the Official Start of Commercial Production of Clean UHP Hydrogen in Sorel-Tracy

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - December 16, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
CHARBONE recrute un veteran d'Air Liquide avant les premiers revenus de son projet phare

CHARBONE recrute un veteran d'Air Liquide avant les premiers revenus de son projet phare

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 9 décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
CHARBONE Taps Air Liquide Veteran Ahead of First Revenue from Flagship Project

CHARBONE Taps Air Liquide Veteran Ahead of First Revenue from Flagship Project

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - December 9 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
Charbone tiendra un webinaire d'information sur l'entreprise le 16 decembre et engage Red Cloud comme teneur de marche

Charbone tiendra un webinaire d'information sur l'entreprise le 16 decembre et engage Red Cloud comme teneur de marche

(TheNewswire) Brossard, Quebec, le 4 décembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
Charbone to Host Corporate Update Webinar December 16th and Engages Red Cloud as Market Maker

Charbone to Host Corporate Update Webinar December 16th and Engages Red Cloud as Market Maker

(TheNewswire) Brossard, Quebec, December 4 2025 TheNewswire - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
Angkor Resources Signs Letter of Intent to Sell Evesham Oil Production

Angkor Resources Signs Letter of Intent to Sell Evesham Oil Production

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA TheNewswire - December 15, 2025 - Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") is pleased to announce that it has entered into a binding Letter of Intent ("LOI") with an arm's length party (the "Purchaser") to sell its 40%... Keep Reading...
Syntholene Energy

Syntholene Energy

Syntholene Energy is a Canada-based mineral exploration company. It is focused on the exploration and development of the Iron Lake Project which comprises 21 mineral claims totaling 8,035 hectares. Keep Reading...
Syntholene Energy Announces Completion of Reverse Takeover

Syntholene Energy Announces Completion of Reverse Takeover

Syntholene Energy Corp. (TSXV: ESAF) (formerly, GK Resources Ltd.) (the "Company" or "Syntholene") is pleased to announce that, further to its news releases dated May 6, 2025, May 16, 2025, July 9, 2025, September 18, 2025, November 18, 2025 and December 3, 2025, it has completed the acquisition... Keep Reading...
Angkor Resources Identifies Gold Prospect on Andong Meas License, Cambodia

Angkor Resources Identifies Gold Prospect on Andong Meas License, Cambodia

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA (December 10, 2025): Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") announces an additional gold target, named CZ Gol d on the west side of the Canada Wall prospect on the Andong Meas exploration license in Ratanakiri Province,... Keep Reading...
Angkor Resources Confirms Mussel Basin Target on Block VIII Oil & Gas License, Cambodia

Angkor Resources Confirms Mussel Basin Target on Block VIII Oil & Gas License, Cambodia

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA TheNewswire - (Dec. 4, 2025): Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") announces Mussel Basin as a fourth target for exploratory drilling based on data processing of the seismic program. After identifying three significant... Keep Reading...
Oil barrels and pumpjack with stock market graph overlay.

Rising US-Venezuela Tensions, CPC Shutdown Push Oil Prices Higher

Oil prices climbed higher on Monday (December 1) as an escalation in US-Venezuela tensions reached a fever pitch, offsetting weeks of losses driven by oversupply expectations. The shift also came after the Caspian Pipeline Consortium (CPC), a key transit route that carries about 1 percent of... Keep Reading...

Latest News

Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

Latest Press Releases

Bold Ventures Announces Non-Brokered Private Placement

Homerun Resources Inc. Announces Advancement of Road Improvements Servicing Santa Maria Eterna Silica and Solar Glass Hub

Lahontan Commences Drilling at West Santa Fe

Related News

copper investing

Canadian Approval Pushes Teck, Anglo Closer to Creating US$53 Billion Miner

gold investing

CMOC to Acquire Equinox Gold’s Brazilian Assets for US$1.015 Billion

zinc investing

Korea Zinc Unveils US$7.4 Billion Plan for First US Zinc Smelter in Decades

Base Metals Investing

Bold Ventures Announces Non-Brokered Private Placement

Tech Investing

Homerun Resources Inc. Announces Advancement of Road Improvements Servicing Santa Maria Eterna Silica and Solar Glass Hub

Precious Metals Investing

Lahontan Commences Drilling at West Santa Fe

Precious Metals Investing

1911 GOLD GRADUATES TO TRADING ON THE OTCQX BEST MARKET IN THE UNITED STATES