CHARBONE confirme l'entree officielle en production commerciale d'hydrogene propre UHP a Sorel-Tracy

Brossard, Quebec TheNewswire - le 16 décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer un autre jalon majeur : la finalisation et la mise en production commerciale de son site modulaire de Sorel-Tracy (Phase 1A) .
Le projet de Sorel-Tracy entre en mode production commerciale
À la suite de l'installation complète des équipements de la Phase 1A et des tests concluants effectués au cours du dernier week-end de novembre, CHARBONE confirme que le site de Sorel-Tracy est désormais pleinement opérationnel . Les équipes techniques ont validé la stabilité du procédé, la conformité des paramètres de production et la performance.
« La mise en production commerciale de Sorel-Tracy représente l'aboutissement de plusieurs années de travail, de rigueur et de vision stratégique , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Nous sommes impatients de commencer à livrer à nos clients de l'hydrogène propre UHP produit localement et nous préparons actuellement notre première livraison. Il s'agit d'un jalon majeur pour CHARBONE, mais également pour l'industrie de l'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord . »
Un modèle de production locale pour l'Amérique du Nord
L'usine modulaire de Sorel-Tracy, première installation locale et décentralisée de production d'hydrogène propre UHP au Québec, constitue un pilier de la stratégie nord-américaine de CHARBONE. En déployant des unités de production locales, la Société répond directement aux besoins des clients industriels à la recherche d'un approvisionnement fiable, propre, durable et compétitif.
La feuille de route de CHARBONE prévoit un déploiement en plusieurs phases, menant à une capacité accrue et à l'expansion d'un réseau interconnecté de production et de distribution de gaz stratégiques à travers le Canada et les États-Unis.
Pour plus d'informations sur la vision de CHARBONE, la configuration modulaire de ses usines et ses perspectives économiques, veuillez consulter la présentation aux investisseurs disponible sur le site web de la Société. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez-vous inscrire ci-dessous au prochain webinaire destiné aux investisseurs.
Webinaire: Mardi, le 16 décembre 2025
Heure: 11 h 00 HE
Inscription: https://info.rbmilestone.com/charbone-webinar-dec-2025
À propos de CORPORATION CHARBONE
CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone :
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
Courriel: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
