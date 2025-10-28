CHARBONE annonce le debut officiel des travaux de construction civil a Sorel-Tracy, conformement a l'echeancier annonce

CHARBONE annonce le debut officiel des travaux de construction civil a Sorel-Tracy, conformement a l'echeancier annonce

(TheNewswire)

Brossard, Quebec TheNewswire - le 28 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer que les travaux de construction civil ont officiellement débuté hier, le 27 octobre 2025 sur le site de Sorel-Tracy, conformément à l'échéancier présenté dans le communiqué du 22 octobre dernier .

Ce jalon marque le lancement concret de la phase de construction du premier module de production d'hydrogène propre UHP de CHARBONE au Québec. Les travaux visent la préparation complète des infrastructures techniques et la mise en place des fondations nécessaires à la réinstallation des équipements principaux, dont la livraison avait été complétée avec succès plus tôt ce mois-ci.

« Nous sommes très fiers de voir le projet progresser exactement selon le plan établi , grâce à l'engagement exceptionnel de nos équipes et de nos partenaires , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Le début des travaux civils concrétise notre vision d'une production locale et décarbonée d'hydrogène propre UHP au Québec. Chaque étape franchie nous rapproche de la mise en service prévue en novembre et du déploiement de notre modèle modulaire . »


Click Image To View Full Size

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Charbone HydrogenCH:CCTSXV:CHOil and Gas Investing
CH:CC
Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

The Conversation (0)
Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution. Keep Reading...
CHARBONE Announces the Official Start of Civil Construction Work in Sorel-Tracy, in Line with the Announced Schedule

CHARBONE Announces the Official Start of Civil Construction Work in Sorel-Tracy, in Line with the Announced Schedule

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 28, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
CHARBONE realise sa premiere livraison d'helium dans la region du Grand Toronto et signe un contrat d'approvisionnement de trois ans avec un distributeur independant

CHARBONE realise sa premiere livraison d'helium dans la region du Grand Toronto et signe un contrat d'approvisionnement de trois ans avec un distributeur independant

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 23 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
CHARBONE Completes Its First Helium Delivery to the Greater Toronto Area and Signs Three-Year Supply Agreement with Independent Distributor

CHARBONE Completes Its First Helium Delivery to the Greater Toronto Area and Signs Three-Year Supply Agreement with Independent Distributor

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 23, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
CHARBONE annonce la reception des principales composantes sur le site de Sorel-Tracy et le lancement des travaux civils

CHARBONE annonce la reception des principales composantes sur le site de Sorel-Tracy et le lancement des travaux civils

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 22 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz... Keep Reading...
CHARBONE Announces the Reception of the Main Components at the Sorel-Tracy Site and the Launch of Civil Works

CHARBONE Announces the Reception of the Main Components at the Sorel-Tracy Site and the Launch of Civil Works

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 22, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases... Keep Reading...
Angkor Finalizes Disposition of Oyadao North License in Ratanakiri, Cambodia

Angkor Finalizes Disposition of Oyadao North License in Ratanakiri, Cambodia

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA TheNewswire - October 24, 2025 - Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") announces it has finalized the sale of all mineral rights on Oyadao North license to Almighty Natural Resources ("Almighty"). Angkor negotiated a sale... Keep Reading...
Angkor Resources Advances Drilling Plans On Block VIII Oil & Gas License, Cambodia

Angkor Resources Advances Drilling Plans On Block VIII Oil & Gas License, Cambodia

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA - October 21, 2025 TheNewswire - Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") announces management's intent for exploratory oil and gas drilling on Block VIII, Cambodia. Angkor's subsidiary EnerCam Resources Co. Cambodia Ltd.... Keep Reading...
Valeura Energy (TSX:VLE)

Valeura Energy Inc. Announces Türkiye Joint Venture Agreement

Valeura Energy Inc. (TSX:VLE)(OTCQX:VLERF) ("Valeura" or the "Company") is pleased to announce that via a wholly-owned subsidiary, and together with its partner, Pinnacle Turkey, Inc. ("Pinnacle"), it has entered into an agreement with a subsidiary of Transatlantic Petroleum LLC... Keep Reading...
Josef Schachter, oil rigs.

Josef Schachter: Oil/Gas Stock Buy Window — 3 Signals to Watch

Josef Schachter of the Schachter Energy Report shares his outlook for oil and natural gas, including when he thinks the next buying opportunity will be for stocks.He also discusses his upcoming Catch the Energy conference.Use code INN100 for $100 off annual subscription to the Schachter Energy... Keep Reading...
Cespira Signs Agreement to Supply Components for a Customer Truck Trial

Cespira Signs Agreement to Supply Components for a Customer Truck Trial

Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX:WPRT Nasdaq: WPRT), a supplier of alternative fuel systems and components for the global transportation industry, announced today that Cespira, Westport's joint venture with the Volvo Group, has signed an agreement with and received full payment from... Keep Reading...
Silhouette of drilling rigs and oil derricks with Canadian flag in background.

5 Best-performing Canadian Oil and Gas Stocks of 2025

Oil prices weakened in Q3 as global supply outpaced demand and inventories swelled.Brent crude fell 1.7 percent to end the quarter at US$65.90 per barrel, while West Texas Intermediate dropped to US$62.33 per barrel. Deloitte’s latest energy report attributes the decline to rising stockpiles and... Keep Reading...

Latest News

Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

Latest Press Releases

CHARBONE Announces the Official Start of Civil Construction Work in Sorel-Tracy, in Line with the Announced Schedule

1911 Gold Strengthens Operations Leadership with Appointment of Éric Vinet as COO and Additional Senior Site Personnel

Acquisition of Option to Buy Lepidico's Interest in Karibib Lithium, Rubidium and Cesium Project in Namibia - Update

Happy Creek Completes 2025 Drill Program at the Fox Tungsten Project in British Columbia

Related News

Precious Metals Investing

1911 Gold Strengthens Operations Leadership with Appointment of Éric Vinet as COO and Additional Senior Site Personnel

Base Metals Investing

Acquisition of Option to Buy Lepidico's Interest in Karibib Lithium, Rubidium and Cesium Project in Namibia - Update

Tech Investing

Q1 FY26 Quarterly Activities Report & Appendix 4C

Precious Metals Investing

Quarterly Activities Report and Appendix 5B

Precious Metals Investing

Key Appointments to Advance Mandilla Gold Project

uranium investing

Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report

Battery Metals Investing

Altech - SNC Batteries Outstanding Safety Destructve Testing