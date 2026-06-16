Charbone Annonce l'Ajout de 22 Nouveaux Clients d'Helium au Quebec et Poursuit l'Expansion de sa Plateforme de Gaz Industriels

Charbone Annonce l'Ajout de 22 Nouveaux Clients d'Helium au Quebec et Poursuit l'Expansion de sa Plateforme de Gaz Industriels

(TheNewswire)

Varennes (Québec) TheNewswire - le 16 juin 2026 - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer l'ajout de vingt-deux (22) nouveaux clients d'hélium à travers le Québec au cours des derniers mois.

Ces nouveaux clients proviennent de divers secteurs industriels, notamment la fabrication avancée, le soudage et la transformation des métaux, les laboratoires, les services techniques spécialisés et d'autres applications industrielles nécessitant un approvisionnement fiable en hélium.

 

Cette croissance commerciale témoigne de la capacité de Charbone à répondre aux besoins du marché québécois tout en poursuivant le développement de sa division Hélium lancée en 2025. La Société continue d'élargir sa présence sur le marché canadien des gaz industriels grâce à une stratégie axée sur la sécurité d'approvisionnement, la proximité avec les clients et l'excellence opérationnelle.

" L'ajout de 22 nouveaux clients représente une étape importante dans le développement de notre division Hélium et confirme la pertinence de notre stratégie de diversification, a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. " Nous constatons une demande croissante pour une alternative fiable et agile dans le secteur des gaz industriels. Cette croissance démontre notre capacité à bâtir progressivement une plateforme nord-américaine de gaz industriels qui complète parfaitement notre activité d'hydrogène UHP."

La Société poursuit activement le développement de son portefeuille de clients au Québec, en Ontario, dans les provinces atlantiques et aux États-Unis, tout en élargissant son offre de produits comprenant l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, l'azote, l'argon et d'autres gaz industriels spécialisés UHP.

" Notre vision est claire : faire de Charbone un acteur nord-américain de premier plan dans les gaz industriels et les gaz à ultra hautes puretés destinées aux secteurs stratégiques de demain, a ajouté Dave Gagnon. " Chaque nouveau client renforce nos revenus récurrents, notre présence sur le marché et la valeur à long terme de notre plateforme."

À propos de CORPORATION Charbone

Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

 

Pour plus d'informations contactez Corporation Charbone

Téléphone: +1 450 678 7171

 

Courriel: ir@Charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

   

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