Champs D'or en Beauce Echantillonne des Cibles Riche en Apatite sur sa Propriete de Phosphate Ch-98

(TheNewswire)
Le 17 Novembre 2025 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : "BGF"), désigné comme "BGF" ou la "Société," a le plaisir d'annoncer les résultats d'une récente visite sur le terrain ainsi que d'une compilation de données sur sa propriété de phosphate CH-98 située à proximité du projet phare Lac à Paul d'Arianne Phosphate dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec. Le programme visait à vérifier l'emplacement de l'indice historique de phosphate CH-98-61, à recueillir des échantillons et des observations de terrain, et à définir la prochaine phase d'exploration.
• Échantillon historique à haute teneur au site CH-98-61 : Une analyse du MERN Québec (1998) a rapporté 8,59 % de P2O5 provenant d'une anorthosite à apatite à l'affleurement. Un échantillon de sédiments de ruisseau à proximité a donné 1,5 % de phosphore élémentaire (15 000 ppm P), démontrant un enrichissement local en phosphate.
• Anorthosite riche en apatite en surface : Des affleurements le long du chemin forestier du lac Froid exposent une anorthosite granoblastique contenant environ 10 à 25 % d'apatite jaune verdâtre grossière, localement recoupée par une unité sombre à grain fin. Un bloc erratique d'anorthosite similaire riche en apatite a été trouvé à environ 150 m de distance, suggérant des cibles additionnelles au-delà de l'exposition immédiate.
• Roches hôtes Fe-Ti-P conventionnelles à l'est : La cartographie dans le secteur a identifié un gabbro-norite contenant 5 à 10 % d'apatite, ce qui est cohérent avec les horizons Fe-Ti-P typiques de la suite anorthositique du Lac-Saint-Jean.
• Potentiel d'oxydes Fe-Ti massifs au nord : Une analyse historique compilée d'un échantillon rocheux situé au nord de la propriété rapporte 64,42 % Fe₂O₃(t), 21,4 % TiO₂ et 0,25 % V, indiquant la présence possible de minéralisation massive en oxydes de fer-titane dans la région élargie.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré :« Avec l'anorthosite riche en apatite exposée en surface et des anomalies Fe-Ti-P conventionnelles sont présentes dans le district, CH-98 s'inscrit parfaitement dans notre stratégie Québec Phosphate. Notre objectif est de faire avancer des cibles près de la surface dans un camp minier établi et de positionner Beauce Gold Fields comme un acteur clé dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines en phosphate — créant de la valeur pour nos actionnaires tout en développant un minéral que le Canada et le Québec reconnaissent désormais comme critique, notamment pour les engrais et les cathodes de batteries LFP. »
Image : Propriété de phosphate CH-98, échantillon 2025-0115
Contexte géologique et interprétation
CH-98 est situé au sein de la suite anorthositique du Lac-Saint-Jean, où l'anorthosite à apatite et les cumulats mafiques (incluant le gabbro-norite) représentent des hôtes courants du phosphate. Sur CH-98, la forte concentration d'apatite dans une anorthosite déformée (granoblastique), en proximité d'un corridor de failles orienté NE-SO, soutient un modèle structural du phosphate, complémentaire aux cibles Fe-Ti-P conventionnelles de la région.
Échantillonnage et prochaines étapes
Des échantillons choisis (« grab samples »), incluant un échantillon en vrac d'environ 20 kg d'anorthosite granoblastique riche en apatite, ont été prélevés. Les échantillons seront envoyés au COREM (Québec) afin d'effectuer des tests de séparation de l'apatite pour déterminer les taux de récupération et d'analyser la chimie des concentrés en P2O5.
La Société prévoit faire progresser un programme d'exploration à volets multiples qui comprendra :
-
Les décapages d'affleurements pour définir l'étendue latérale des zones riches en apatite;
-
'acquisition de levés magnétiques au sol ou par drone (UAV) haute résolution pour tracer les unités riches en oxydes de fer et délimiter les structures (incluant les failles) susceptibles de contrôler l'enrichissement en phosphate ;
-
La prospection détaillée, la cartographie et les échantillonnages en rainures dirigés par la géophysique ;
-
Le suivi de la prospection dans le secteur nord pour les cibles potentielles d'oxydes massifs.
L'information technique contenue dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Christian Tremblay, B.Sc., P.Geo., une personne qualifiée telle que définie par le Règlement NI43-101.
Faire progresser Québec Phosphate
CH-98 s'intègre solidement à l'initiative Québec Phosphate de Beauce Gold Fields en ajoutant une cible qui combine une concentration structurale d'apatite et un potentiel Fe-Ti-P conventionnel dans un district reconnu pour ses systèmes phosphate-titane. La phosphate est essentielle à la production d'engrais et constitue un composant clé des cathodes de batteries LFP (lithium-fer-phosphate). La stratégie de la Société vise à faire avancer des cibles près de la surface pouvant contribuer à la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques. La phosphate a récemment été ajoutée aux listes de minéraux critiques du Canada et du Québec.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4 th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Décharge de responsabilité :
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.