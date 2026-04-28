St-Georges conclut une entente avec Aurania pour faire avancer conjointement le projet a haute teneur aurifere Thor en Islande

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Montréal TheNewswire - le 28 avril 2026 La Corporation Éco-Minière St-Georges (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FSE: 85G1) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'option définitive avec Aurania Resources relative au projet aurifère Thormodsdalur, situé à environ 20 km à l'est de Reykjavík, en Islande, et détenu par sa filiale en propriété exclusive, Iceland Resources ehf.
Le président et chef de la direction d'Aurania, le Dr Keith Barron, a commenté :
« Après avoir visité la zone du projet et examiné personnellement les carottes de forage archivées, le projet aurifère Thor représente une opportunité attrayante avec un fort potentiel d'exploration. En officialisant notre collaboration avec St-Georges, nous nous positionnons pour libérer le potentiel d'un district géologique sous-exploré. Thor présente toutes les caractéristiques clés d'un système aurifère épithermique robuste, soutenu par un historique de minéralisation à haute teneur documentée et une série de cibles structurales prometteuses qui demeurent largement non testées par les méthodes d'exploration modernes. Cette entente permet à Aurania de déployer son expertise technique sur un projet aurifère hautement prospectif. Nous avons hâte de faire progresser ce projet avec discipline, rigueur technique et un engagement ferme à en révéler tout le potentiel. »
Commentaire de Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir, chef de la direction de Iceland Resources ehf :
« Il s'agit d'un partenariat important pour Iceland Resources et nous sommes heureux d'accueillir Aurania comme partenaire sur le projet Thormodsdalur. Au cours des dernières années, nous avons mené des discussions avec plusieurs groupes dans le but d'identifier un partenaire possédant l'expertise technique et l'approche appropriées pour ce type de système aurifère épithermique. Nous croyons qu'Aurania apporte cette combinaison, appuyée par une expérience pertinente dans l'avancement de découvertes épithermiques à haute teneur. Nous nous réjouissons de travailler ensemble afin de faire progresser Thormodsdalur de manière disciplinée et axée sur la création de valeur. »
Modalités de l'entente
Aux termes de l'entente, Aurania a le droit d'acquérir jusqu'à une participation indivise de 70 % dans le Projet en émettant à St-Georges des actions ordinaires d'Aurania d'une valeur réputée totale de 150 000 $ US (environ 202 500 $ CA) à la clôture, et en engageant un total de 5 000 000 $ US (environ 6 750 000 $ CA, sur la base d'un taux de change de 1,35 $ CA pour 1 $ US) en dépenses d'exploration sur une période de quatre ans.
Les dépenses d'acquisition sont structurées sur une base cumulative, avec un minimum de 500 000 $ US (environ 675 000 $ CA) à engager au cours de la première année, 1 500 000 $ US (environ 2 025 000 $ CA) à la fin de la deuxième année, 3 000 000 $ US (environ 4 050 000 $ CA) à la fin de la troisième année, et 5 000 000 $ US (environ 6 750 000 $ CA) à la fin de la quatrième année.
À la suite de l'exercice de l'option, Iceland Resources aura le droit de choisir soit de conserver une participation de 30 % dans le Projet, entraînant la formation d'une coentreprise avec Aurania à titre d'opérateur, soit de convertir sa participation en une redevance nette de fonderie (« NSR ») pouvant atteindre 3 %, sous réserve d'un plafond global de 3 % sur le Projet, incluant toute redevance existante. Dans l'éventualité où Iceland Resources choisirait de conserver une redevance, Aurania aura le droit d'augmenter sa participation à 100 % dans le Projet en engageant des dépenses d'exploration additionnelles de 2 000 000 $ US (environ 2 700 000 $ CA).
L'entente prévoit également la mise en place d'un comité conjoint d'exploration chargé de superviser les programmes de travaux et les budgets, Aurania agissant à titre d'opérateur technique. La réalisation de la transaction demeure assujettie à certaines conditions usuelles, incluant l'approbation des autorités réglementaires.
À propos du projet aurifère Thor
Le projet Thor est un système aurifère épithermique à faible sulfidation historiquement reconnu, situé à environ 20 kilomètres à l'est de Reykjavík, en Islande.
La minéralisation aurifère y a été identifiée pour la première fois en 1903, à la suite de la découverte de quartz aurifère dans un cours d'eau, ce qui a mené à plusieurs campagnes d'exploration et de développement entre 1911 et 1924. Les archives historiques indiquent que les travaux souterrains comprenaient des puits et environ 400 mètres de galeries, ciblant un système de veines estimé à environ un mètre de largeur et s'étendant sur au moins un kilomètre. Les teneurs rapportées à l'époque variaient de 11 g/t à 315 g/t d'or, le minerai étant expédié directement pour traitement.
Des programmes d'exploration subséquents, incluant des campagnes de forage dans les années 1990 et au milieu des années 2000, ont confirmé la présence de multiples veines de quartz minéralisées en profondeur, bien que la récupération de carottes ait été variable lors des premiers travaux. Des forages plus récents ont retourné des teneurs élevées en or, incluant des résultats atteignant jusqu'à 415,4 g/t Au.
La minéralisation est caractérisée par des systèmes de veines épithermiques à chalcedoine et ginguro rubanées, avec de l'or présent sous forme libre ainsi qu'en association avec des sulfures, et est interprétée comme étant contrôlée par des structures régionales et locales.
Le Projet est couvert par un permis d'exploration national d'environ 51 300 hectares et demeure sous-exploré selon les normes modernes, avec un potentiel important d'expansion des zones minéralisées connues en profondeur et latéralement.
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Figure 1. Échantillon de carotte de forage historique de 1996. Il s'agit d'une brèche hydrothermale typique, comme on en trouve couramment dans les systèmes épithermaux.
Plusieurs ensembles de veines semblent contrôlés par des structures régionales et locales. Entre 2005 et 2006, la société d'exploration privée Melmi ehf a foré 32 trous totalisant 2 431 m, avec des teneurs allant jusqu'à 415,40 g/t Au. Melmi ehf a été acquise par Iceland Resources en 2020, qui a réalisé 11 forages supplémentaires totalisant 1 780 m, avec des teneurs allant jusqu'à 113 g/t Au.
Figure 2 : Échantillon de minéralisation présentant un rubanement rythmique typique. La zone noire est composée de pyrite à grains très fins. Cet échantillon libre a été trouvé sur le site et sera envoyé pour analyse.
Campagne de travaux prévue
Aurania prévoit réaliser un programme d'exploration initial axé sur des forages ciblés et des travaux de surface visant à tester la continuité en profondeur et latéralement des zones minéralisées connues, en s'appuyant sur les données historiques et les nouvelles informations techniques générées. Plusieurs forages historiques présentant une faible récupération seront repris.
L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué a été examinée et approuvée par Herb Duerr, P.Geo., président et chef de la direction de la Corporation, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Neha Tally, Secrétaire corporative
À propos d'Aurania Resources Ltée.
Aurania est une société d'exploration minière spécialisée dans l'identification, l'évaluation, l'acquisition et
l'exploration de projets miniers, notamment de métaux précieux et d'énergies critiques, en Europe et à l'international.
Des informations sur Aurania et des rapports techniques sont disponibles sur www.aurania.com et www.sedarplus.ca, ainsi que sur Facebook ( ), X (anciennement Twitter) (https://x.com/AuraniaLtd ) et LinkedIn ().
À propos d'Iceland Resources Ehf
Iceland Resources est une société islandaise d'exploration minière axée sur des projets de métaux précieux, incluant le projet Thormodsdalur. Elle est une filiale à part entière de la Corporation Éco-Minière St-Georges La stratégie d'exploration de la société met l'accent sur une évaluation systématique, fondée sur les données, de cibles prometteuses situées dans des environnements volcaniques sous-explorés.
À propos de la Corporation Éco-Minière St-Georges
St-Georges développe de nouvelles technologies et détient un portefeuille diversifié d'actifs et de propriété intellectuelle en instance de brevet au sein de plusieurs filiales très prometteuses, notamment : EVSX, une initiative de premier plan en Amérique du Nord dans le traitement avancés des batteries usagées ; Métallurgie St-Georges, avec de la recherche et développement métallurgique et la propriété intellectuelle connexe, y compris le traitement et la récupération de lithium à haute teneur à partir du spodumène ; Iceland Resources, avec des projets d'exploration à haute teneur en or et en argent, y compris l'actif aurifère Thor ; H2SX, qui développe une technologie pour convertir le méthane en carbone solide et en hydrogène ; et des projets d'exploration au Québec, notamment les projets de minéraux critiques Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec et le projet de niobium Notre-Dame au Lac St-Jean.
Consultez le site Web de la corporation : https://stgeorgesecomining.com/fr/
Pour toute information supplémentaire ou questions : public@stgeorgesecomining.com
La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné ce communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.
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