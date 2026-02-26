EVSX annonce la mise en place d'une nouvelle coentreprise avec Voltrinov afin d'accroitre la capacite de traitement des batteries de vehicules electriques et de micromobilite

EVSX annonce la mise en place d'une nouvelle coentreprise avec Voltrinov afin d'accroitre la capacite de traitement des batteries de vehicules electriques et de micromobilite

St-Georges Eco-Mining Corp.
 

Montréal, le 26 février 2026 TheNewswire La Corporation Éco-Minière St-Georges (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FSE: 85G1) annonce que la Corporation EVSX, sa filiale en propriété exclusive a conclu une coentreprise avec Voltrinov, une entreprise d'énergie régénérative, afin d'évaluer conjointement des batteries de véhicules électriques et de micromobilité en fin de vie en vue de leur réaffectation ou de leur traitement et recyclage.

Voltrinov fournira une expertise technique pour évaluer les batteries en vue de leur réaffectation et assurera la décharge et le démantèlement des batteries en fin de vie à son installation de Saint-Bruno-de-Montarville (Québec). EVSX traitera les batteries en fin de vie à son installation de Thorold (Ontario), produisant ainsi de la « blackmass » grâce au traitement et à la séparation des matériaux, permettant la récupération et la revente sur le marché des minéraux critiques récupérés.

La blackmass sera traitée aux installations de traitement hydro métallurgique de Voltrinov au Québec afin de produire des métaux de qualité batterie, lesquels seront ensuite réintroduits dans la chaîne d'approvisionnement de fabrication de batteries, soutenant ainsi un modèle d'économie circulaire en boucle fermée.

La coentreprise devrait créer de nouveaux postes à temps plein au Québec, accroître la capacité d'évaluation et de traitement pour la réaffectation et renforcer la participation à l'écosystème d'électrification de l'économie circulaire du Québec. La contribution de l'expertise technique de la Corporation Métallurgie St-Georges permettra aussi la poursuite des activités de recherche et d'innovation avec accès à des programmes de soutien gouvernementaux visant à faire progresser les chaînes de valeur circulaires des batteries et la récupération de minéraux critiques.

« Le marché du recyclage des batteries a récemment connu une réduction de la capacité de traitement desservant le Québec et l'Est du Canada. Cette coentreprise combine la force de traitement d'EVSX avec la solide expertise technique de Voltrinov dans l'évaluation des possibilités de réaffectation et de déploiement en seconde vie, ainsi que dans le traitement final des batteries en fin de vie » a commenté Ian C. Peres, président et chef de la direction d'EVSX.

 « Cette coentreprise constitue une étape concrète pour renforcer l'économie circulaire du Québec dans le traitement des batteries. En combinant l'expertise de Voltrinov avec la capacité de traitement d'EVSX, nous pouvons gérer davantage de batteries en fin de vie localement et de manière responsable, tout en soutenant les objectifs du Québec, avec des volumes en croissance continue » a commenté Jean Jacques Le Roy, président de Voltrinov.

La nouvelle coentreprise répond aux contraintes régionales de capacité à la suite du retrait récent de certains recycleurs de batteries desservant le Québec et l'Est du Canada. Cette évolution crée une occasion pour des opérateurs spécialisés de gérer conjointement les volumes croissants de batteries de véhicules électriques et de micromobilité à réaffecter et/ou à traiter en fin de vie, tout en maintenant une capacité régionale de traitement et en faisant progresser les objectifs d'économie circulaire du Québec.

  

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Neha Edah Tally, Secrétaire corporative

À propos de la Corporation EVSX

EVSX exploite une ligne de traitement de batteries multi-chimies à la fine pointe de la technologie, avec une capacité annuelle de dix mille tonnes métriques. L'installation trie et récupère efficacement les métaux critiques, l'aluminium, l'acier, le cuivre et d'autres matériaux utilisés dans les batteries, et réintroduit ces matériaux dans la chaîne d'approvisionnement sans rien envoyer à l'enfouissement. EVSX détient toutes les autorisations réglementaires pertinentes ainsi qu'une entente d'approvisionnement de trois ans avec son fournisseur principal, et continue d'élargir son réseau de partenaires.

L'usine d'EVSX est idéalement située à Thorold, en Ontario (Niagara), dans l'un des plus grands pôles de collecte de batteries et au cœur du plus vaste cluster automobile en Amérique du Nord, comprenant Ford, General Motors et Stellantis (anciennement Fiat Chrysler Automobiles).

À propos de la Corporation Éco-Minière St-Georges

 

St-Georges développe de nouvelles technologies et détient un portefeuille diversifié d'actifs et de propriété intellectuelle en instance de brevet au sein de plusieurs filiales très prometteuses, notamment : EVSX, une initiative de premier plan en Amérique du Nord dans le traitement avancés des batteries usagées ; Métallurgie St-Georges, avec de la recherche et développement métallurgique et la propriété intellectuelle connexe, y compris le traitement et la récupération de lithium à haute teneur à partir du spodumène ; Iceland Resources, avec des projets d'exploration à haute teneur en or et en argent, y compris l'actif aurifère phare Thor ; H2SX, qui développe une technologie pour convertir le méthane en carbone solide et en hydrogène turquoise ; et des projets d'exploration au Québec, notamment les projets de minéraux critiques Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec et le projet de niobium Notre-Dame au Lac St-Jean.

 

Consultez le site Web de la corporation : https://stgeorgesecomining.com/fr/  

Pour toute information supplémentaire ou questions : public@stgeorgesecomining.com  

 

À propos de Voltrinov

Voltrinov est une entreprise basée au Québec, fondée en 2021, qui développe des solutions technologiques visant à soutenir la mobilité électrique durable. Elle exploite une installation de 16 000 pieds carrés à Saint-Bruno-de-Montarville, où elle met en œuvre des techniques avancées de réparation, de remise à neuf et de recyclage de batteries lithium-ion dans une optique d'économie circulaire. L'entreprise a conçu des outils diagnostiques rapides, fiables et performants pour évaluer l'état de santé des batteries, permettant une prise de décision optimisée et orientant les étapes de traitement subséquentes.

 

En 2025, elle a franchi plusieurs jalons de validation en laboratoire pour sa chaîne de procédés industriels et poursuit en 2026 la montée en échelle industrielle de ses capacités opérationnelles. Développée grâce à une subvention de 1,35 million de dollars du Réseau MCS (Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique du Québec), son approche intégrée de gestion du cycle de vie des batteries permet la récupération et la réintégration de minéraux critiques et stratégiques dans la chaîne de valeur locale.

 

Consultez le site Web de la corporation : www.voltrinov.com  

 

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné ce communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

 

