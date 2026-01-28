CSE Bulletin: Symbol Change - Stock Trend Capital Inc.

CSE Bulletin: Symbol Change - Stock Trend Capital Inc.

Stock Trend Capital Inc. (PUMP) has announced a symbol change to STCQ. Shares will begin trading under the new symbol on February 2, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on January 30, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Stock Trend Capital Inc. (PUMP) a annoncé un changement de symbole pour STCQ. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 2 février 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 30 janvier 2026. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/Émetteur : Stock Trend Capital Inc.
Old symbol/Vieux symbole : PUMP
New symbol/ Nouveau symbole : STCQ
Effective Date/Date d'entrée en vigueur : Le 2 février/February 2026

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

