CSE Bulletin: Consolidation - Go Metals Corp.

Go Metals Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every two (2) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 13,330,307 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on February 12, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

Go Metals Corp. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque deux (2) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 13 330 307 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 12 février 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée : Le 13 février/February 2026
Record Date/Date d'Enregistrement : Le 13 février/February 2026
Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue : Le 13 février/February 2026
Symbol/Symbole : GOCO
NEW/NOUVEAU CUSIP : 38018L 30 1
NEW/NOUVEAU ISIN : CA 38018L 30 1 1
Old/Vieux CUSIP & ISIN : 38018L202/CA38018L2021

 

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.

