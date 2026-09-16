Citi Raises Base Rate

Citibank, N.A. said today it has raised its base lending rate to 7.00% from 6.75%, effective tomorrow, Thursday, September 17, 2026.

About Citi
Citi is a preeminent banking partner for institutions with cross-border needs, a global leader in wealth management and a valued personal bank in its home market of the United States. Citi does business in more than 180 countries and jurisdictions, providing corporations, governments, investors, institutions and individuals with a broad range of financial products and services.

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Media: Danielle Romero-Apsilos danielle.romeroapsilos@citi.com
Investors: Margo Pilic investorrelations@citi.com

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Equity Metals Announces a Significant Increase to the Mineral Resource Estimate at the Silver Queen Project, BC

Highlights Indicated Mineral Resource: 48.7Mozs AgEq or 737kozs AuEq: 21.0Mozs Ag, 210kozs Au, 21Mlbs Cu, 55Mlbs Pb and 299Mlbs Zn Contained in 3.57 Mt Inferred Mineral Resource: 35.0Mozs AgEq or 529kozs AuEq: 17.3Mozs Ag, 117kozs Au, 21Mlbs Cu, 46Mlbs Pb and 188Mlbs Zn Contained in 5.16 Mt... Keep Reading...
Fathom Announces New Zones of Mineralization Highlighting Exploration Potential of Recently Announced Gochager Lake Ni-Cu-Co Deposit Maiden MRE

Fathom Announces New Zones of Mineralization Highlighting Exploration Potential of Recently Announced Gochager Lake Ni-Cu-Co Deposit Maiden MRE

Fathom Nickel Inc. (CSE: FNI,OTC:FNICF) (FSE: 6Q5) (OTCQB: FNICF) ("Fathom", or the "Company") is pleased to announce the discovery of new zones of nickel-copper-cobalt mineralization highlighting the exploration potential of recently announced maiden Mineral Resource Estimate ("the MRE") at the... Keep Reading...
New Break Reports 3.12 g/t Au over 6.5 Metres and 1.61 g/t Au over 10.8 Metres from the Balance of Summer Drilling at Its Moray Gold Project

New Break Reports 3.12 g/t Au over 6.5 Metres and 1.61 g/t Au over 10.8 Metres from the Balance of Summer Drilling at Its Moray Gold Project

New Break Resources Ltd. (CSE: NBRK,OTC:NBRKF) (OTCQB: NBRKF) (FSE: O91) ("New Break" or the "Company") has received results from the last four holes of a ten-hole, 1,996 metre summer drilling program in the Zavitz gold zone at the Company's 100% owned Moray gold project ("Moray"). In total, New... Keep Reading...
Valeura Energy Inc Announces "Suraphi" Exploration Discovery

Valeura Energy Inc Announces "Suraphi" Exploration Discovery

CALGARY / ACCESS Newswire / September 16, 2026 / Valeura Energy Inc. (TSX:VLE,OTC:VLERF)(OTCQX:VLERF) ("Valeura" or the "Company") announces an exploration discovery near its Manora(1) oil field and completion of a successful development and appraisal drilling campaign on its Jasmine field(2),... Keep Reading...
Great Western Mining Corporation Plc Announces Excellent Tungsten Recovery Rate from Bulk Sample

Great Western Mining Corporation Plc Announces Excellent Tungsten Recovery Rate from Bulk Sample

Metallurgical test results from Defender confirm amenability to standard processing DUBLIN, IRELAND / ACCESS Newswire / September 16, 2026 / Great Western Mining Corporation PLC (AIM:GWMO)(Euronext Growth:8GW)(OTCQB:GWMOF), a strategic minerals exploration and development company, is pleased to... Keep Reading...
AmeriTrust Auto Advances End-to-End Lease Remarketing Strategy

AmeriTrust Auto Advances End-to-End Lease Remarketing Strategy

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / August 19, 2026 / AmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV:AMT,OTC:AMTFF)(OTCQB:AMTFF)(Frankfurt:1ZV) ("AmeriTrust", "AMT" or the "Company"), a fintech platform focused on automotive finance, today announced that AmeriTrust Auto, a wholly owned subsidiary of... Keep Reading...
AmeriTrust Announces Resignation of Director

AmeriTrust Announces Resignation of Director

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / August 14, 2026 / AmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV:AMT,OTC:AMTFF)(OTCQB:AMTFF)(Frankfurt:1ZV) ("AmeriTrust", "AMT" or the "Company"), a fintech platform focused on automotive finance, today announced that Board member and audit committee member, Steven... Keep Reading...
AmeriTrust Announces Second Quarter 2026 Financial Results

AmeriTrust Announces Second Quarter 2026 Financial Results

Funded lease contract growth accelerated in Q2 2026, with an increase of 205% in the value of contracts financed over Q1AmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV: AMT,OTC:AMTFF) (OTCQB: AMTFF) (FSE: 1ZV) ("AmeriTrust", "AMT" or the "Company"), a fintech platform focused on automotive finance,... Keep Reading...
AmeriTrust Financial Named Exclusive Global Used-Vehicle Lease Partner for Military AutoSource to Serve U.S. Military Personnel Worldwide

AmeriTrust Financial Named Exclusive Global Used-Vehicle Lease Partner for Military AutoSource to Serve U.S. Military Personnel Worldwide

Military AutoSource, the only Department of Defense (DoD) and Exchange-authorized vehicle-buying program serving the overseas U.S. military community, will add AmeriTrust's new- and used-vehicle lease platform to its automotive offerings. AmeriTrust Financial (hereinafter "AmeriTrust"), an... Keep Reading...
AmeriTrust and AutoSavvy Launch National Leasing Partnership

AmeriTrust and AutoSavvy Launch National Leasing Partnership

Strategic partnership brings lease solutions to AutoSavvy customers while expanding AmeriTrust's automotive finance platformAmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV: AMT,OTC:AMTFF) (OTCQB: AMTFF) (FSE: 1ZV) ("AmeriTrust", "AMT" or the "Company"), a fintech platform focused on automotive... Keep Reading...
AmeriTrust Announces Results of Annual General and Special Meeting

AmeriTrust Announces Results of Annual General and Special Meeting

AmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV: AMT,OTC:AMTFF) (OTCQB: AMTFF) (FSE: 1ZV) ("AmeriTrust" or the "Company"), a fintech platform targeting automotive finance and specializing in used vehicle lease originations for the automotive industry, is pleased to announce the results of voting at... Keep Reading...

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