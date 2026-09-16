Citi Raises Base Rate

Citibank, N.A. said today it has raised its base lending rate to 7.00% from 6.75%, effective tomorrow, Thursday, September 17, 2026.
About Citi
Citi is a preeminent banking partner for institutions with cross-border needs, a global leader in wealth management and a valued personal bank in its home market of the United States. Citi does business in more than 180 countries and jurisdictions, providing corporations, governments, investors, institutions and individuals with a broad range of financial products and services.
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Investors: Margo Pilic investorrelations@citi.com