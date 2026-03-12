CHARBONE presentera a la conference Hydrogen East et annonce le developpement d'un hub d'approvisionnement dans le marche de l'Atlantique via sa filiale

(TheNewswire)
Brossard, Quebec TheNewswire - le 12 mars 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer sa participation à la conférence Hydrogen East du 13 avril 2026, ainsi que le développement d'un hub d'approvisionnement dédié à l'hydrogène UHP et aux gaz de spécialité stratégiques dans le marché du Canada Atlantique (« Hub Atlantique »).
Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de déploiement de Charbone visant à établir un réseau intégré de hubs de production, stockage et distribution d'hydrogène et de gaz industriels stratégiques en Amérique du Nord.
Le futur Hub Atlantique qui sera géré par sa filiale Charbone Nouvelle-Écosse Inc. et opérationnel d'ici juin 2026, servira d'installation physique dédiée au stockage local et à la distribution régionale, permettant d'assurer un approvisionnement fiable et flexible en hydrogène pour une variété d'utilisateurs industriels exigeants, incluant les secteurs de la défense, de la fabrication avancée, de la mobilité et des infrastructures énergétiques.
Charbone est active dans la région de l'Atlantique depuis plus de trois (3) années et a développé une connaissance approfondie des marchés de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, tout en travaillant sur différentes initiatives avec des clients et partenaires potentiels d'envergure, notamment dans les domaines suivants :
infrastructures portuaires
chantiers navals et installations de la Marine canadienne
chaîne d'approvisionnement de composantes automobiles
entreprises de services publics et énergétiques
entreprises de recherche et développement
solutions de transport avancées à éro émission
Ce modèle « hub-and-spoke » constitue un pilier de la stratégie de Charbone visant à déployer progressivement un réseau évolutif de hubs d'approvisionnement en hydrogène et en gaz industriels stratégiques à travers le Canada et les États-Unis, permettant de soutenir les marchés régionaux grâce à des capacités locales de stockage, de logistique et de distribution.
« La région du Canada Atlantique représente un marché stratégique pour Charbone, notamment en raison de la présence d'infrastructures de grandes qualités, d'utilisateurs industriels d'envergures et d'initiatives de transition énergétique, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. La Société prévoit que ce hub jouera un rôle structurant dans le développement de sa future plateforme logistique nord-américaine de l'hydrogène. »
Pour plus de détails sur la Conférence Hydrogen East, veuillez cliquer sur le lien ci-bas :
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Contact Corporation Charbone
Téléphone: +1 450 678 7171
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
