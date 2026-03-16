CHARBONE confirme la livraison de nouvelles commandes d'hydrogene UHP dans l'Etat de New York, un des principaux poles technologiques americains

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Brossard, Quebec TheNewswire - le 16 mars 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, confirme aujourd'hui que de nouvelles commandes d'hydrogène UHP provenant d'un client existant situé dans l'État de New York ont été entièrement livrées, renforçant ainsi la présence commerciale de la Société dans l'un des principaux pôles technologiques et industriels des États-Unis.
Ces livraisons s'inscrivent dans la continuité du communiqué publié le 14 janvier 2026, dans lequel Charbone annonçait une première commande d'hydrogène propre UHP provenant de ce client américain. La poursuite des commandes et leur exécution opérationnelle confirment l'établissement d'une relation commerciale durable avec un acteur actif dans un écosystème technologique de premier plan aux États-Unis.
Un marché stratégique au cœur de la « Tech Valley » américaine
L'État de New York, particulièrement la région souvent désignée comme la "Tech Valley", constitue l'un des clusters technologiques et industriels les plus dynamiques d'Amérique du Nord, notamment dans les secteurs :
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de la microélectronique
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des semi-conducteurs
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des matériaux avancés
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des technologies de la défense
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de la fabrication industrielle avancée
Dans ces industries, la disponibilité d'un approvisionnement fiable en gaz industriels de très haute pureté constitue un élément critique pour les opérations et la qualité des procédés. La livraison de ces nouvelles commandes d'hydrogène UHP confirme la capacité de Charbone à servir efficacement ces marchés à haute valeur technologique, tout en renforçant son empreinte commerciale dans le nord-est des États-Unis.
Vers une plateforme nord-américaine de gaz industriels UHP
Tout en poursuivant le développement de sa production d'hydrogène propre UHP, Charbone continue de déployer progressivement une offre élargie de gaz industriels de spécialité et d'ultra haute pureté, incluant notamment : l'oxygène UHP, l'hélium et certains gaz stratégiques destinés aux marchés technologiques et industriels avancés.
Cette approche s'inscrit dans la stratégie de la Société visant à développer une plateforme intégrée de distribution de gaz industriels UHP en Amérique du Nord, capable de répondre aux besoins croissants des industries technologiques de pointe.
Dans ce contexte, Charbone travaille également à la mise en place progressive d'une infrastructure de hubs régionaux de stockage et de distribution, destinés à soutenir la fiabilité d'approvisionnement et la croissance commerciale sur les marchés stratégiques.
Déclaration de la direction
« La livraison de ces nouvelles commandes d'hydrogène UHP dans l'État de New York confirme non seulement la solidité de notre relation commerciale avec ce client américain, mais également la pertinence de notre positionnement dans certains des écosystèmes technologiques les plus exigeants d'Amérique du Nord, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. Notre vision est claire : bâtir progressivement une plateforme nord-américaine de gaz industriels stratégiques et d'ultra haute pureté, avec l'hydrogène propre comme molécule centrale. Les marchés technologiques avancés nécessitent des standards d'approvisionnement extrêmement élevés, et Charbone entend jouer un rôle croissant dans cet écosystème au cours des prochaines années. »
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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