CHARBONE annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement de trois ans en oxygene UHP avec un client strategique americain, renforcant sa presence aux Etats-Unis

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Brossard, Quebec TheNewswire - le 23 avril 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer la signature d'un contrat d'approvisionnement d'une durée de trois (3) ans avec un client industriel américain pour la vente d'oxygène UHP.
Un engagement contractuel structurant aux États-Unis
Ce contrat à long terme vient consolider la relation commerciale établie avec ce client basé aux États-Unis, et fait suite aux premières commandes annoncées précédemment, incluant une première livraison d'oxygène UHP. L'entente prévoit un approvisionnement régulier en oxygène UHP répondant aux standards de pureté les plus élevés, soutenant ainsi les opérations critiques du client dans un secteur industriel avancé.
Renforcement de la présence de Charbone dans un marché clé
La signature de ce contrat de trois ans marque une étape significative dans le déploiement commercial de Charbone aux États-Unis, notamment dans la région stratégique de la « Tech Valley » de l'État de New York. Elle témoigne de la confiance accordée à Charbone en tant que partenaire fiable pour l'approvisionnement en gaz industriels UHP.
Accélération de la stratégie multi-molécules
Cette entente s'inscrit directement dans la stratégie de Charbone visant à bâtir une plateforme intégrée de gaz industriels UHP, combinant l'hydrogène, l'oxygène, l'hélium et d'autres gaz spécialisés. En élargissant son offre au-delà de l'hydrogène, Charbone renforce sa capacité à répondre aux besoins des industries technologiques, pharmaceutiques et manufacturières avancées.
Déclaration du chef de la direction
« La signature de ce contrat d'approvisionnement de trois ans en oxygène UHP avec un client américain confirme la solidité de notre relation commerciale et notre capacité à livrer des gaz de très haute pureté selon les standards les plus exigeants du marché, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. Cette entente renforce notre présence aux États-Unis et valide pleinement notre stratégie de développement multi-molécules. Nous poursuivons notre objectif de devenir un acteur clé des gaz industriels UHP en Amérique du Nord. »
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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