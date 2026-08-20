Champs d'Or en Beauce Localise des Puits Miniers du Xixe Siècle À L'extrémité est du Chenal Paléoplacer De Saint-Simon-Les-Mines

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Le 20 août 2026 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce ("Beauce Gold Fields") (TSX Venture: BGF), est heureuse d'annoncer que, dans le cadre des travaux préparatoires et du jalonnement des lignes en vue de son prochain levé géophysique sismique, la Société a identifié une série d'anciens puits miniers situés sur des terrains détenus en propre par la Société et correspondant spatialement à l'ancienne zone d'exploitation aurifère du lot 14 du canton de De Léry, datant du XIXe siècle. Ces anciens travaux sont situés à l'extrémité est du chenal paléoplacer de Saint-Simon-les-Mines, dans le secteur associé à l'actuelle cible d'exploration de la Société.
Des archives historiques du gouvernement du Québec documentent d'importantes activités d'exploitation de l'or alluvionnaire sur le lot 14 au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Un rapport du gouvernement du Québec publié en 1898 par J. Obalski rapporte qu'environ 19 350 onces d'or auraient été récupérées sur une superficie d'environ trois quarts d'acre sur le lot 14 de De Léry avant 1881. Le même rapport historique attribue également une production aurifère à la Beauce Mining and Milling Co. sur le lot 14 ainsi qu'à la Lockwood Company sur les lots 14 et 15. Ces données historiques de production n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par la Société et ne doivent pas être considérées comme indicatives de ressources minérales actuelles ni de résultats futurs.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d'Or en Beauce, a déclaré : « Fait particulièrement intéressant, le récit historique de 1898 décrit le fonçage de puits sur les lots 14 et 15 dans le but précis de suivre le tracé de l'ancien chenal enfoui. Plus d'un siècle plus tard, BGF utilise la géophysique sismique, la modélisation 3D et prévoit des forages soniques afin de définir, à l'aide de méthodes d'exploration modernes, la géométrie de la paléovallée interprétée dans ce secteur. »
Image : Carte polygonale longitudinale du chenal paléoplacer
Contexte de la cible d'exploration
Le programme actuel fait suite à l'évaluation technique mise à jour de la Société pour le chenal paléoplacer de Saint-Simon-les-Mines, qui a estimé une cible d'exploration variant entre :
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4 004 674 et 5 991 229 mètres cubes;
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des teneurs de 2,02 g Au/m³ à 12,0 g Au/m³.
La cible d'exploration est fondée sur l'interprétation de forages historiques, la modélisation géologique de la paléovallée de la rivière Gilbert, des calculs volumétriques polygonaux et l'évaluation d'unités aurifères de saprolite et de sédiments basaux, le tout réalisé par Jean Bernard, géo., une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101.
La quantité et la teneur potentielles de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour définir une ressource minérale, et rien ne garantit que des travaux d'exploration additionnels permettront de délimiter une ressource minérale.
À propos du chenal paléoplacer de Saint-Simon-les-Mines
Le chenal paléoplacer de Saint-Simon-les-Mines représente le cœur du premier district de ruée vers l'or au Canada. Les activités minières historiques réalisées des années 1860 aux années 1960 ont permis de récupérer d'importantes quantités d'or grossier, incluant des pépites de plusieurs onces. Le modèle géologique de la Société suggère que la minéralisation aurifère du système paléoplacer est concentrée dans des horizons de gravier basal, du socle saprolitique et des pièges dans le socle rocheux fracturé développés le long du plancher de la paléovallée.
Le programme géophysique actuel vise à mieux définir ces contextes géologiques favorables et à appuyer la prochaine phase d'exploration par forage sonique.
Jean Bernard, B. Sc., géo., une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
La Société procédera à un placement privé sans courtier de 20 000 000 d'unités au prix de 0,03 $ par unité, pour un produit brut de 600 000 $.
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription donnera à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la Société au prix de 0,07 $ pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement.
Le placement est conditionnel à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Le produit du placement sera utilisé spécifiquement : i) pour financer l'exploration; et ii) à des fins générales de fonds de roulement.
Le placement sera offert à des investisseurs qualifiés conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. Dans le cadre du placement, la Société pourra verser des honoraires d'intermédiation, conformément aux politiques de la Bourse. Chaque action émise dans le cadre du placement sera assujettie à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement. La Société prévoit que des initiés souscriront à des unités et que leur participation pourrait excéder 25 % du placement.
Au plus 10 % du produit du placement pourra être utilisé pour des activités de relations avec les investisseurs. Aucun montant du produit du placement ne sera utilisé pour des paiements à des personnes ayant un lien de dépendance avec la Société ni pour des paiements à des personnes menant des activités de relations avec les investisseurs.
À propos de Beauce Gold Fields
Beauce Gold Fields se concentre sur l'exploration et le développement du plus important district aurifère placer de l'est de l'Amérique du Nord. L'objectif de la Société est de retracer les anciens travaux aurifères placériens jusqu'à leur source rocheuse afin de découvrir des gîtes aurifères filoniens économiques. Le projet phare de la Société est le projet aurifère de Saint-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or au Canada, antérieure à celle du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a accueilli certaines des plus importantes exploitations aurifères placériennes de l'est de l'Amérique du Nord, actives des années 1860 aux années 1960, et a produit certaines des plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne, soit plus de 50 onces.
(Source : Rapport 43-101 – Beauce, 4 juillet 2018, auteur : B. Violette)
Beauce Gold Fields poursuit actuellement des travaux de forage sur des systèmes antiformes récemment découverts, lesquels sont considérés comme ayant pu contribuer au développement d'importants dépôts placériens aurifères en Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or placer dans le paléochenal aurifère de Beauce, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous contrainte au sein d'axes antiformes stratifiés et bombés, représentatifs des formations de type Saddle Reef
Site Web de Beauce Gold Fields : www.beaucegold.com
Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, incluant, sans s'y limiter, des énoncés contenant les mots « pourrait », « planifie », « prévoit », « estime », « continue », « anticipe », « a l'intention », « s'attend », « en cours » et d'autres expressions similaires qui constituent de l'« information prospective » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux anticipés.
Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, notamment, sans s'y limiter, nos attentes relatives à l'exploration minérale. Ces énoncés reflètent le point de vue actuel de la Société à l'égard d'événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes, ainsi qu'à d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les résultats, événements et rendements réels pourraient différer de façon importante. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation, au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX, n'acceptent la responsabilité quant à l'exactitude ou à la suffisance du présent communiqué.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
Patrick Levasseur, président et chef de la direction
Tel: (514) 262-9239
www.beaucegold.com
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