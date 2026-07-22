Ni-Co Énergie annonce des résultats d'échantillons choisis à Kremer-2 titrant jusqu'à 1,21 % Ni, 0,14 % Cu et 0,10 % Co; 11 des 33 échantillons de Kremer-2 ont retourné plus de 0,5 % Ni.

(TheNewswire)
Des échantillons choisis de surface prélevés à plusieurs endroits sur environ 2 km dans le corridor géophysique plus large de Kremer-2 confirment la présence de minéralisation sulfurée nickélifère-cuprifère-cobaltifère en surface
GATINEAU, QUÉBEC TheNewswire - 22 juillet 2026 Ni-Co Énergie Inc. (« Ni-Co Énergie », « Ni-Co » ou la « Société ») (TSXV : NICE,OTC:NICLF) est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse certifiés de 36 échantillons choisis prélevés en octobre 2025 lors d'une brève campagne de prospection dans les secteurs Kremer-2 et Kremer-3. Ces secteurs font partie du projet de minéraux critiques et stratégiques Kremer, axé sur le nickel, le cuivre et le cobalt, détenu à 100 % par Ni-Co Énergie Inc. et situé dans la ZEC Lavigne, à environ 90 km au nord du centre-ville de Montréal, au Québec.
Le secteur Kremer-2 est situé au sud-est de la zone de Kremer-1, zone minéralisée qui a été forée en 2023. Le secteur de Kremer-2 représente la cible d'exploration non forée la plus prioritaire de la Société. Le programme au sol de 2025 visait à faire le suivi de cibles électromagnétiques TDEM au moyen de travaux de prospection, d'un BeepMat et de levés électromagnétiques MaxMin, afin d'identifier à la surface des roches conductrices riches en sulfures.
Les résultats confirment la présence de minéralisation sulfurée riche en nickel, cuivre et cobalt à plusieurs endroits vérifiés à la surface de Kremer-2. Onze des 33 échantillons de Kremer-2 ont retourné plus de 0,5 % Ni, incluant un échantillon à 1,21 % Ni et un échantillon à 1,03 % Ni. Dix échantillons de Kremer-2 ont aussi retourné plus de 0,20 % Cu; un échantillon additionnel de Kremer-3 a retourné 0,25 % Cu.
Faits saillants
• 1,21 % Ni, 0,14 % Cu et 0,10 % Co dans l'échantillon 07248;
• 1,03 % Ni, 0,30 % Cu et 0,18 % Co dans l'échantillon 07235;
• 0,89 % Ni, 0,15 % Cu et 0,10 % Co dans l'échantillon 07244;
• 0,85 % Ni, 0,11 % Cu et 0,12 % Co dans l'échantillon 07238;
• 0,85 % Ni, 0,05 % Cu et 0,10 % Co dans l'échantillon 07257;
• 0,83 % Ni, 0,23 % Cu et 0,14 % Co dans l'échantillon 07219;
• 0,69 % Ni, 0,37 % Cu et 0,23 % Co dans l'échantillon 07223;
• 0,65 % Ni, 0,13 % Cu et 0,07 % Co dans l'échantillon 07245;
• 0,64 % Ni, 0,16 % Cu et 0,08 % Co dans l'échantillon 07218;
• 0,64 % Ni, 0,25 % Cu et 0,18 % Co dans l'échantillon 07224;
• 0,55 % Ni, 0,15 % Cu et 0,08 % Co dans l'échantillon 07220;
• 19 des 36 échantillons de Kremer-2 et Kremer-3 ont retourné 500 ppm Co ou plus, incluant 2 036 ppm Co (0,20 % Co) dans l'échantillon 07234 et 2 294 ppm Co (0,23 % Co) dans l'échantillon 07223;
• la plupart des échantillons ont été prélevés à plusieurs endroits sur environ 2 km dans le corridor géophysique plus large de Kremer-2;
• trois échantillons ont été prélevés plus au sud-est, sur le secteur de Kremer-3;
• les observations de terrain indiquent localement un recouvrement limité, avec des roches riches en sulfures exposées à la surface ou près de la surface dans certains secteurs;
• la modélisation numérique du levé TDEM au sol sur Kremer-2 a défini des axes conducteurs nord-est et sud-ouest, localisés à l'intérieur de l'anorthosite de Morin. Jusqu'à présent, tous ces axes conducteurs sont associés à une minéralisation sulfurée riche en nickel, cuivre et cobalt;
• les levés de gravimétrie et de magnétométrie indiquent en outre la présence d'un corps géologique plus dense et plus magnétique dans le secteur de Kremer-2, interprété comme une possible intrusion mafique;
Commentaires de la direction
Alain Tremblay, président et chef de la direction de Ni-Co Énergie, a déclaré :
« Ces premiers résultats de laboratoire provenant de Kremer-2 sont importants, car ils confirment que le secteur cible n'est plus seulement une anomalie géophysique : il comprend maintenant plusieurs occurrences de minéralisation nickélifère-cuprifère-cobaltifère confirmées par des analyses de laboratoire. Onze des 33 échantillons choisis de Kremer-2 ont retourné plus de 0,5 % nickel, dont un échantillon à plus de 1,2 % nickel et un autre à plus de 1,0 % nickel. Les valeurs en cuivre et en cobalt sont également encourageantes. Kremer-2 demeure une cible à un stade précoce, et la prochaine étape consistera à vérifier par forage si cette minéralisation de surface présente une continuité, une épaisseur et des teneurs significatives en profondeur. »
Marc Boivin, P.Geo., vice-président exploration de Ni-Co Énergie et personne qualifiée pour la Société, a ajouté :
« Les résultats de Kremer-2 sont cohérents avec notre interprétation géologique du secteur et appuient les forages prévus sur cette cible. Les échantillons ont été prélevés principalement sur Kremer-2, à plusieurs endroits sur environ 2 km, le long des axes conducteurs TDEM modélisés. La modélisation numérique suggère un pendage modéré des conducteurs vers le sud-ouest. La planification de la prochaine campagne vise prioritairement Kremer-2, où un corps dense et magnétique a été interprété comme étant une intrusion mafique à faible profondeur. La campagne vise aussi à tester les conducteurs de Kremer-1 selon une géométrie plus appropriée, afin de mieux déterminer les épaisseurs vraies des zones minéralisées intersectées en 2023. Des levés électromagnétiques en forage sont prévus afin de suivre et de caractériser les zones minéralisées conductrices intersectées ou d'en détecter à proximité des trous. »
Tableau 1 – Résultats d'analyse des échantillons choisis de Kremer-2 et Kremer-3
|
Échantillon
|
Cible
|
Ni (%)
|
Cu (%)
|
Co (%)
|
07248
|
Kremer-2
|
1,21
|
0,14
|
0,10
|
07235
|
Kremer-2
|
1,03
|
0,30
|
0,18
|
07244
|
Kremer-2
|
0,89
|
0,15
|
0,10
|
07238
|
Kremer-2
|
0,85
|
0,11
|
0,12
|
07257
|
Kremer-2
|
0,85
|
0,05
|
0,10
|
07219
|
Kremer-2
|
0,83
|
0,23
|
0,14
|
07223
|
Kremer-2
|
0,69
|
0,37
|
0,23
|
07245
|
Kremer-2
|
0,65
|
0,13
|
0,07
|
07218
|
Kremer-2
|
0,64
|
0,16
|
0,08
|
07224
|
Kremer-2
|
0,64
|
0,25
|
0,18
|
07220
|
Kremer-2
|
0,55
|
0,15
|
0,08
|
07225
|
Kremer-2
|
0,48
|
0,22
|
0,10
|
07222
|
Kremer-2
|
0,45
|
0,12
|
0,06
|
07247
|
Kremer-2
|
0,44
|
0,25
|
0,05
|
07233
|
Kremer-2
|
0,41
|
0,11
|
0,06
|
07234
|
Kremer-2
|
0,40
|
0,66
|
0,20
|
07249
|
Kremer-2
|
0,33
|
0,35
|
0,06
|
07229
|
Kremer-2
|
0,32
|
0,17
|
0,07
|
07246
|
Kremer-2
|
0,25
|
0,17
|
0,03
|
07250
|
Kremer-2
|
0,24
|
0,22
|
0,04
|
07241
|
Kremer-2
|
0,19
|
0,14
|
0,04
|
07242
|
Kremer-2
|
0,19
|
0,15
|
0,04
|
07237
|
Kremer-2
|
0,17
|
0,05
|
0,04
|
07232
|
Kremer-2
|
0,15
|
0,17
|
0,08
|
07226
|
Kremer-2
|
0,14
|
0,11
|
0,03
|
07236
|
Kremer-2
|
0,14
|
0,21
|
0,08
|
07239
|
Kremer-2
|
0,09
|
0,05
|
0,02
|
07243
|
Kremer-2
|
0,09
|
0,05
|
0,02
|
07221
|
Kremer-2
|
0,07
|
0,05
|
0,01
|
07227
|
Kremer-2
|
0,05
|
0,04
|
0,01
|
07230
|
Kremer-2
|
0,002
|
0,05
|
0,01
|
07228
|
Kremer-2
|
< LD
|
0,11
|
0,02
|
07231
|
Kremer-2
|
< LD
|
0,07
|
0,02
|
07252
|
Kremer-3
|
0,03
|
0,07
|
0,01
|
07251
|
Kremer-3
|
0,02
|
0,02
|
0,01
|
07240
|
Kremer-3
|
0,19
|
0,25
|
0,04
Notes : Les valeurs sont présentées en pourcentage. « < LD » signifie inférieur à la limite de détection. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation sur l'ensemble de la propriété.
Figures
Géologie générale du projet Kremer
Figure 1. Carte de localisation des échantillons choisis sur les zones Kremer-2 et Kremer-3 lors de l'automne 2025.
Figure 2. Carte magnétique des secteurs Kremer-1, 2 et 3 montrant l'interprétation géophysique et géologique permettant de prioriser le secteur de Kremer-2.
Figure 3. Matériel sulfuré représentatif provenant du secteur cible Kremer-2. La photo est fournie à titre de contexte géologique seulement et ne doit pas être interprétée comme représentative de la teneur moyenne, de la continuité ou du potentiel économique de la minéralisation.
Contexte d'exploration de Kremer
Le projet Kremer est interprété comme un système sulfuré nickélifère-cuprifère-cobaltifère situé dans l'anorthosite de Morin, à proximité du contact avec des roches métasédimentaires grenvilliennes. Les travaux réalisés à Kremer-1 ont confirmé la présence de sulfures contenant du nickel, du cuivre et du cobalt en forage et en surface. Kremer-2, qui est situé au sud-est de Kremer-1, a été priorisé en raison de la coïncidence d'indices minéralisés en surface, de conducteurs électromagnétiques et de réponses magnétiques et gravimétriques.
Procédures d'analyse et d'assurance/contrôle de la qualité
Parmi les 36 échantillons de roche présentés dans le présent communiqué, 19 ont été soumis au laboratoire Impact Global Solutions Inc. (« IGS ») et 17 au laboratoire AGAT. Les analyses multiéléments, incluant le nickel, le cuivre et le cobalt, ont été effectuées par digestion à quatre acides avec finition ICP-OES et/ou ICP-MS.
IGS et AGAT sont indépendants de la Société. Les procédures internes d'assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires comprenaient notamment l'utilisation de matériaux de référence certifiés et d'analyses en duplicata. La Société examine ses procédures de QA/QC de terrain pour les programmes futurs, incluant l'insertion de blancs de terrain, de duplicata et de matériaux de référence certifiés à mesure que l'exploration progressera.
Personne qualifiée
L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué a été révisée et approuvée par Marc Boivin, P.Geo., vice-président exploration de Ni-Co Énergie Inc. et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. M. Boivin n'est pas indépendant de la Société.
À propos de Ni-Co Énergie Inc.
Ni-Co Énergie Inc. est une société d'exploration minière axée sur le Québec qui fait progresser le projet nickel-cuivre-cobalt Kremer, détenu à 100 %, situé dans la ZEC Lavigne, à environ 90 km au nord du centre-ville de Montréal, Québec. L'objectif de la Société est d'explorer pour de la minéralisation en nickel, cuivre et cobalt au Québec, avec un accent sur les minéraux critiques nécessaires à l'électrification, aux technologies de transition énergétique et aux chaînes d'approvisionnement industrielles.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières. L'information prospective comprend, sans s'y limiter, les énoncés concernant les plans d'exploration de la Société, le potentiel du projet Kremer, l'interprétation des données géologiques et géophysiques, l'importance des résultats d'échantillons choisis de surface, la continuité potentielle de la minéralisation, ainsi que les activités d'exploration futures, incluant la cartographie, la prospection, le forage et les levés électromagnétiques en forage.
L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction à la date du présent communiqué, incluant des hypothèses relatives à la capacité de la Société de réaliser les activités d'exploration prévues, d'obtenir les permis et le financement nécessaires, d'accéder à la propriété, de retenir des entrepreneurs et consultants qualifiés, et de recevoir des résultats soutenant la poursuite de l'exploration. L'information prospective est assujettie à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus, notamment les risques liés à l'exploration, à l'interprétation géologique, aux prix des produits de base, au financement, aux permis, à l'environnement, à la réglementation, aux marchés financiers et aux autres risques inhérents à l'exploration minérale.
Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation sur l'ensemble de la propriété. Les anomalies électromagnétiques détectées sont des cibles d'exploration seulement et peuvent être causées par des sulfures, mais aussi par des métasédiments riches en sulfures ou en graphite. La Société n'a pas réalisé d'estimation de ressources minérales, d'évaluation économique préliminaire, d'étude de préfaisabilité ou d'étude de faisabilité pour le projet Kremer. Rien ne garantit que les travaux d'exploration futurs mèneront à la découverte d'un gisement minéral économique.
La Société ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois applicables en valeurs mobilières l'exigent.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent de responsabilité quant à la suffisance ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour plus de renseignements
|
Ni-Co Énergie Inc.
Nicolas Tremblay
Vice-président, relations aux investisseurs et développement corporatif
819-485-1602
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www.nicoenergy.ca/fr
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