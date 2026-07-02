EVSX Corp annonce la nomination d'un chef de la direction par intérim

EVSX Corp annonce la nomination d'un chef de la direction par intérim

(TheNewswire)

St-Georges Eco-Mining Corp.
 

Montréal TheNewswire - le 2 juillet 2026 La Corporation Éco-Minière St-Georges (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FSE: 85G1) annonce que le mandat de consultation à titre de dirigeant conclue entre Ian C. Peres et EVSX Corp. a pris fin, avec effet immédiat.

Le conseil d'administration a nommé Mark Billings au poste de chef de la direction par intérim, avec effet immédiat. M. Billings dirigera la Société durant cette période de transition et supervisera ses affaires, notamment la protection de ses actifs, les échanges avec les principales parties prenantes ainsi que l'évaluation des différentes options disponibles afin de préserver et de maximiser la valeur au bénéfice de la Société et de ses parties prenantes.

Le conseil d'administration demeure résolu à agir dans le meilleur intérêt de la Société. Ses priorités immédiates sont de protéger les actifs de la Société, de maintenir les fonctions essentielles de l'entreprise et de travailler de manière constructive avec les créanciers, les organismes de réglementation, les employés et les autres parties prenantes afin de préserver la valeur et de déterminer la meilleure voie à suivre.

D'autres mises à jour seront communiquées au besoin.

 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mark Billings, Directeur

 

À propos de la Corporation Éco-Minière St-Georges

 

St-Georges développe de nouvelles technologies et détient un portefeuille diversifié d'actifs et de propriété intellectuelle en instance de brevet au sein de plusieurs filiales très prometteuses, notamment : EVSX, une initiative de traitement des batteries usagées ; Métallurgie St-Georges, avec de la recherche et développement métallurgique et la propriété intellectuelle connexe, y compris le traitement et la récupération de lithium à haute teneur à partir du spodumène ; Iceland Resources, avec des projets d'exploration à haute teneur en or et en argent, y compris l'actif aurifère Thor ; H2SX, qui développe une technologie pour convertir le méthane en carbone solide et en hydrogène ; et des projets d'exploration au Québec, notamment les projets de minéraux critiques Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec et le projet de niobium Notre-Dame au Lac St-Jean.

 

Consultez le site Web de la corporation : https://stgeorgesecomining.com/fr/  

Pour toute information supplémentaire ou questions : public@stgeorgesecomining.com  

  

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné ce communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

 

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