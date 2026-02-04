CSE Bulletin: Suspensions - LOAN, OIL

CSE Bulletin: Suspensions - LOAN, OIL

Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. Cease Trade Orders have been issued by one or more securities commissions.

For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca.

_________________________________

En vigueur immédiatement, les sociétés suivantes sont suspendues conformément à la politique 3 du CSE. Les suspensions sont considérées comme des arrêts réglementaires au sens du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. Un ordre d'interdiction d'opérations a été émis par une ou plusieurs commissions des valeurs mobilières.

Pour en savoir plus sur les ordonnances d'interdiction d'opérations, visitez la base de données des ordonnances d'interdiction d'opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.securities-administrators.ca.

Company Name/Nom de l'entreprise :

Symbol/

Symbole :

Securities Commission/Commission des Valeurs Mobilières
Pegasus Mercantile Inc. LOAN British Columbia Securities Commission

Permex Petroleum Corporation

OIL

British Columbia Securities Commission

 

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l'adresse: Listings@thecse.com.

News Provided by TMX Newsfile via QuoteMedia

global-wellness-strategies cse-loan
LOAN:CC
The Conversation (0)
CSE:LOAN

Global Wellness Strategies

Providing Financing to Medical Cannabis Companies Around the Globe

Providing Financing to Medical Cannabis Companies Around the Globe Keep Reading...

Latest News

More News

Interactive Chart

Latest Press Releases

Providence Gold Mines Inc. Increases Financing

Globex Reports Additional High-Grade Gold in Drilling on it's Nordeau Royalty Claims

Pinnacle Hires San Diego Torrey Hills Capital for Investor Relations and Grants Incentive Stock Options

Red Metal Resources Commences Detailed LiDAR Survey on Carrizal Cu-Au-Co Property, Chile

Related News

rare-earth-investing

Industry Applauds Project Vault, But Warns Supply Security Won’t Be Immediate

critical-metals-investing

Australia Set to Join Global Critical Minerals Alliance Meeting

precious-metals-investing

Providence Gold Mines Inc. Increases Financing

precious-metals-investing

Globex Reports Additional High-Grade Gold in Drilling on it's Nordeau Royalty Claims

precious-metals-investing

Pinnacle Hires San Diego Torrey Hills Capital for Investor Relations and Grants Incentive Stock Options

base-metals-investing

Red Metal Resources Commences Detailed LiDAR Survey on Carrizal Cu-Au-Co Property, Chile

battery-metals-investing

SAGA Metals Achieves 100% Drilling Success in 2025-Reports Final Assays from Trapper South at Radar Critical Minerals Project in Labrador