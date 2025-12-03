CSE Bulletin: Redemption - Trulieve Cannabis Corp. 6OCT2026 Notes

CSE Bulletin: Redemption - Trulieve Cannabis Corp. 6OCT2026 Notes

Trulieve Cannabis Corp. ("Trulieve"), has announced it has issued a notice of redemption for all of its outstanding 8.0% senior secured notes due in 2026 (the "Notes").

The aggregate principal amount of the Notes currently outstanding is US$368,000,000. As set forth in the notice of redemption, the redemption date will be December 5, 2025, and the redemption price is 100% of the principal redeemed, plus accrued and unpaid interest up to, but excluding, the Redemption Date.

The Notes will be delisted from the CSE at the market close December 5, 2025.

For more information, please see the news release issued by Trulieve.

_________________________________

Trulieve Cannabis Corp. (« Trulieve ») a annoncé l'émission d'un avis de rachat de la totalité de ses obligations garanties de premier rang à 8,0 % échéant en 2026 (les « Obligations »).

Le montant en principal des Obligations actuellement en circulation s'élève à 368 000 000 $ US. Conformément à l'avis de rachat, la date de rachat est fixée au 5 décembre 2025 et le prix de rachat correspond à 100 % du principal remboursé, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclue.

Les Obligations seront retirées de la CSE à la clôture du marché le 5 decembre 2025

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse publiés par Trulieve.

Issuer/Émetteur : Trulieve Cannabis Corp.
Security Name/Nom de Sécurité : : Trulieve Cannabis Corp. 6OCT2026 Notes
Symbol(s)/Symbole(s) : TRUL.NT.U
Effective Date/ Date effective : Le 5 DEC 2025

 
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.

