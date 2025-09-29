CSE Bulletin: Name Change - Digital Commodities Capital Corp.

CSE Bulletin: Name Change - Digital Commodities Capital Corp.

Digital Commodities Capital Corp. has announced a name change to Digital Commodities Inc.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on October 1, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on September 30, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Digital Commodities Capital Corp. a annoncé un changement de nom pour Digital Commodities Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du 1er octobre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 30 septembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective : Le 1 OCT 2025
Symbol/ Symbole : DIGI
New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 25384L 10 6
New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 25384L 10 6 7
Old/Vieux CUSIP & ISIN : 25383T100/CA25383T1003

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

News Provided by Newsfile via QuoteMedia

DigiMax Global SolutionsDIGI:CCCSE:DIGI
DIGI:CC
The Conversation (0)
DigiMax Global Solutions

DigiMax Global Solutions

Overview

DigiMax Global Inc. is a technology company committed to unlocking the potential of disruptive technologies by providing advanced financial, predictive, and cryptocurrency solutions across various verticals. DigiMax is an official IBM Watson partner and the Company’s engineering team has extensive experience in Machine Learning, Neural Language Processing, Artificial Intelligence, Big Data and Cryptocurrency technology.

Providing Clarity and Compliance for Digital Coin and Token Offerings

Latest News

More News

Latest Press Releases

Locksley Resources: High-grade Antimony & Rare Earths Prospects for US Critical Minerals Play

Massan Resource Drilling Confirms High Grade Continuity

Entitlement Offer Booklet

Falco Announces Bought Deal Private Placement for Gross Proceeds of $10 Million

Related News

Silver Investing

Locksley Resources: High-grade Antimony & Rare Earths Prospects for US Critical Minerals Play

Precious Metals Investing

Massan Resource Drilling Confirms High Grade Continuity

Base Metals Investing

Entitlement Offer Booklet

Base Metals Investing

Falco Announces Bought Deal Private Placement for Gross Proceeds of $10 Million

Battery Metals Investing

Precious, Base & Critical Minerals in Carheil Graphite Zones

Gold Investing

Steve Barton: Gold, Silver, Uranium — Price Targets and Key Levels to Watch

Critical Metals Investing

Allied Critical Metals Expands High Grade Footprint at Borralha Tungsten Project