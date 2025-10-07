CHARBONE Hydrogene securise les actifs de production d'hydrogene d'Harnois Energies pour accelerer la production d'hydrogene propre a ultra haute purete a Sorel-Tracy

(TheNewswire)
Brossard, Quebec, le 7 octobre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une compagnie vouée au déploiement d'un premier réseau de production et de distribution d'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer qu'elle a officiellement pris possession des actifs de production et de ravitaillement en hydrogène de Harnois Énergies Inc. (" Harnois ").
Cette transaction stratégique permettra à CHARBONE de relocaliser et de réutiliser rapidement des équipements de production d'hydrogène éprouvés à son usine phare de Sorel-Tracy , permettant ainsi la première production d'hydrogène propre à UHP d'ici le début du T4 2025 . En utilisant des actifs déjà opérationnels et éprouvés, CHARBONE prévoit réduire considérablement les coûts d'installation des immobilisations et accélérer la mise sur le marché par rapport au déploiement de nouveaux systèmes.
À la suite de l'annonce de CHARBONE faite le 5 septembre 2025, selon les termes de l'entente, CHARBONE a émis 13 333 334 actions ordinaires à 0,075 $ l'action, soit une contrepartie en actions de 1 million de dollars à Harnois. Des paiements supplémentaires en espèces seront effectués par tranches échelonnées sur deux ans, préservant ainsi le capital pour les initiatives de croissance.
Il est important de noter que Harnois a choisi de recevoir une part importante de la contrepartie en actions de CHARBONE à la valeur du marché. Cette décision souligne la reconnaissance par Harnois des avantages stratégiques à long terme d'une intégration avec CHARBONE , premier fournisseur d'hydrogène propre à UHP au Québec, tout en continuant de se concentrer sur ses activités principales de distribution d'énergie.
« C'est un moment de transformation pour CHARBONE, » dit Dave B. Gagnon, CEO of CHARBONE . « Grâce à ces actifs, nous commencerons la production d'hydrogène propre à UHP à Sorel-Tracy beaucoup plus tôt que prévu, tout en optimisant l'efficacité de nos investissements. Nous sommes fiers de souhaiter la bienvenue à Harnois comme actionnaire au capital de CHARBONE. »
À propos de CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE
CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
