CHARBONE Hydrogene annonce la cloture d'une deuxieme et derniere tranche de son placement prive sursouscrit sans intermediaire de 1 M$

Brossard, Quebec TheNewswire - le 6 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une compagnie vouée au déploiement d'un premier réseau de production et de distribution d'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») en Amérique du Nord, a le plaisir d'annoncer la deuxième et dernière clôture de son placement privé sans intermédiaire de 1 million de dollars (le « placement d'actions »). La Société a levé 0,551 million de dollars supplémentaires lors de la clôture de sa deuxième tranche, pour un montant total de 1,013 million de dollars.
« Nous sommes très heureux du fort intérêt et du soutien manifestés par les investisseurs pour ce placement privé, qui a dépassé notre objectif initial, » dit Dave B. Gagnon, Président et chef de la direction de CHARBONE . « La clôture de ce financement fournit à CHARBONE les ressources nécessaires pour poursuivre la réinstallation de nos équipements d'hydrogène sur le site de Sorel-Tracy et poursuivre le développement des infrastructures qui soutiennent notre stratégie de croissance à long terme. Cette levée de fonds réussie témoigne de la confiance des investisseurs dans notre vision de fournir de l'hydrogène propre UHP partout en Amérique du Nord. Nous maintenons notre engagement à mettre en œuvre notre approche disciplinée et modulaire, en réduisant les risques et en positionnant CHARBONE comme un acteur clé de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »
Détails du placement privé
La deuxième tranche comprenait l'émission de 9 183 334 unités, chaque unité étant au prix de 0,06 $ et composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire .
Le produit de l'émission d'actions sera principalement affecté à l'achat par la Société des équipements d'hydrogène, à la réinstallation sur le site de Sorel-Tracy, au développement des infrastructures et aux besoins généraux en fonds de roulement.
Chacune des unités offertes (chacune une « unit »), au prix de 0,06 $ l'unité, était composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action unitaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix d'exercice de 0,08 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement (la « date de clôture »). À la date de clôture, la Société a payé des commissions d'intermédiaires de 22 160 $. Elle a émis 369 333 bons de souscription à des intermédiaires inscrits dans le cadre de la vente de certaines unités à des souscripteurs qualifiés qu'ils ont présentés à la Société. Les Unités sont offertes aux termes des dispenses d'« investisseur qualifié » et d'« investissement d'une somme minimale » prévues au èglement 45-106 sur les dispenses de prospectus
La clôture de l'offre d'actions demeure soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et à d'autres conditions de clôture habituelles. Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour au Canada après la date de clôture
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune valeur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l'intégralité des valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, "U.S. Persons" (telles que définies dans la « Regulation S » de la Loi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou qu'une dispense de telles exigences d'enregistrement ne soit disponible. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
À propos de CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE
CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone Hydrogène :
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
Courriel: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
