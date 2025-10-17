CHARBONE annonce un financement de reglements de dettes par emission d'unites totalisant 0,5M$

CHARBONE annonce un financement de reglements de dettes par emission d'unites totalisant 0,5M$

Brossard, Quebec, le 17 octobre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer la clôture de règlements de dettes par émission d'unités s'élevant à 503 125 $ avec un partenaire stratégique pour la construction de l'usine de Sorel-Tracy.

La Société a conclu 503 125 $ de comptes à payer avec un fournisseur sans lien de dépendance par l'émission d'unités. Chaque unité offerte, au prix de 0,12 $ l'unité, comprenait une action ordinaire de la Société et un bon de souscription d'action ordinaire . Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société à un prix d'exercice de 0,14 $ pendant 12 mois après la date de clôture. Un total de 4 192 708 d'unités seront émises à la clôture, au prix de conversion unitaire de 0,12 $. La Société estime que le règlement de ses dettes par l'émission de titres est approprié pour faire progresser la production de son projet à Sorel-Tracy et pour gérer sa trésorerie avec prudence. Une entente officielle reflétera tout règlement de dette et sera assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous titres émis dans le cadre de ce règlement de dettes sera assujetti à la période de détention légale au Canada de quatre mois

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.

CHARBONE Announces Closing of Units for Debt Financing Totaling $0.5M

CHARBONE Announces Closing of Units for Debt Financing Totaling $0.5M

(TheNewswire) Brossard, Quebec, October 17, 2025 TheNewswire - CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
