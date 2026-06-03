CHARBONE annonce un changement de denomination sociale et d'adresse enregistree

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Brossard (Québec), le 3 juin 2026 - TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer le changement officiel de sa raison sociale, qui passe de Corporation Charbone Hydrogène à Corporation Charbone, ainsi que son déménagement stratégique à Varennes, au Québec.
Changement de nom
À la suite de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de la Société tenue le 28 mars 2025, Charbone a décidé de procéder au changement de dénomination sociale officielle pour devenir « Corporation Charbone » afin de mieux refléter l'évolution de la Société, qui est passée de son statut initial de producteur d'hydrogène à celui de plateforme de gaz industriels entièrement intégrée.
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau de plateformes logistiques régionales pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques UHP. Sa plateforme étendue couvre de nombreuses molécules, dont l'hydrogène, l'oxygène, l'hélium et d'autres gaz spéciaux, et dessert des marchés finaux à forte croissance tels que les semi-conducteurs, l'IA/les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que l'aérospatiale et la défense.
Le nom « Corporation Charbone » reflète mieux l'envergure de cette plateforme et positionne l'entreprise parmi les leaders établis du secteur des gaz industriels, tandis qu'elle poursuit le développement de son réseau de centres d'approvisionnement régionaux en Amérique du Nord et à l'international.
Les statuts modificatifs apportant le changement de dénomination sociale ont été déposés conformément à la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et sont disponibles sur le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca. Le changement de dénomination sociale a été approuvé par la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Les symboles boursiers de la Société au TSXV (CH), sur le marché OTCQB (CHHYF) et à la Bourse de Francfort (K47) demeurent inchangés. Aucun geste n'est requis de la part des actionnaires actuels et aucun certificat représentant des actions ordinaires n'a à être échangé. À la suite du changement de dénomination sociale, qui entrera en vigueur le 8 juin 2026, le numéro CUSIP attribué aux actions ordinaires sera le 159916105 (ISIN : CA1599161058).
Changement d'adresse enregistrée
Dans le cadre de la montée en puissance de ses activités, Charbone a aussi déménagé son siège social et son adresse commerciale principale au 1645, boulevard Lionel-Boulet, bureau 304, Varennes (Québec) J3X 1P7. Varennes est un emplacement stratégique à proximité de l'usine phare de production de Sorel-Tracy et constitue un emplacement central pour la plateforme en pleine expansion de gaz industriels de Charbone. Les nouveaux locaux offrent plus d'espace à un coût au pied carré plus concurrentiel, fournissant ainsi l'infrastructure nécessaire pour soutenir la croissance prévue des effectifs liée à l'intensification des opérations dans la région et au sein du vaste réseau de l'entreprise.
" L'officialisation de notre nom à Corporation Charbone est plus qu'un simple changement d'image, c'est une déclaration d'intention, a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. " Nous ne sommes plus seulement une entreprise spécialisée dans l'hydrogène. Nous construisons une plateforme intégrée verticalement de gaz industriels multimoléculaires, et le nom Corporation Charbone reflète cette ambition. Combinés à notre déménagement à Varennes, ce qui nous rapproche de nos sites d'exploitation principaux et nous positionne mieux pour la croissance, ces changements renforcent notre engagement à concrétiser notre vision stratégique à long terme, celle d'une plateforme de gaz industriels de premier plan en Amérique du Nord et au-delà."
Charbone renouvelle son contrat avec la société américaine de relations avec les investisseurs RBMG
À la suite du communiqué de presse du 31 octobre 2025, Charbone a le plaisir de renouveler sa collaboration avec RB Milestone Group LLC (« RBMG ») pour des services de relations avec les investisseurs, notamment le conseil en communication institutionnelle, le conseil en matière de présentations hors opérations, le conseil en veille concurrentielle et la mise en relation de l'équipe de direction de la Société avec des partenaires commerciaux. RBMG a été mandatée pour une nouvelle période de 12 mois, à compter du 20 mai 2026, avec un paiement mensuel de 10 042 USD. À la fin de cette période, le contrat est reconduit tacitement chaque mois jusqu'à sa résiliation. RBMG est une entité indépendante de la Société. RBMG et ses parties liées détiennent moins de 1 % des actions émises et en circulation de la Société. Cette entente est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires.
Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone, a commenté : " RBMG a joué un rôle déterminant en aidant Charbone à positionner sa plateforme de gaz industriels en pleine croissance auprès des investisseurs aux États-Unis et à l'international. Leurs conseils stratégiques et leur connaissance approfondie du marché nous ont permis de cibler les bons publics au bon moment, tandis que leur accompagnement en matière de relations avec les investisseurs et leurs rapports aux actionnaires nous ont apporté des informations précieuses et une transparence accrue dans notre développement. Les efforts de RBMG ont été essentiels pour consolider les bases de nos objectifs de croissance à long terme, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration pour aborder la prochaine étape de notre expansion."
À propos de RB Milestone Group LLC
Fondée en 2009, RB Milestone Group LLC (« RBMG ») est une agence de communication américaine spécialisée dans le conseil en relations aux investisseurs. Elle possède des bureaux à New York et à Stamford (Connecticut). Son pôle de conseil américain propose des programmes de relations aux investisseurs sur mesure aux entreprises émergentes, qu'elles soient privées ou cotées sur les marchés NYSE, NASDAQ, OTCQB, OTCQX, TSX, TSXV, CSE, ASX et AIM. RBMG affine les stratégies de communication, analyse les données et conseille ses clients sur la manière de pénétrer de nouveaux marchés. Elle les aide à cibler et à nouer des relations avec des acteurs clés aux États-Unis et des acteurs stratégiques de leur secteur à l'échelle mondiale. Grâce aux techniques numériques, à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique, RBMG a développé des méthodes qui optimisent les initiatives traditionnelles de relations aux investisseurs de ses clients afin de maximiser leur retour sur investissement. RBMG collabore avec des clients issus de nombreux secteurs d'activité, notamment : le cannabis, les technologies propres, les biens de consommation, les cryptomonnaies, la fintech, la santé, les métaux et l'exploitation minière, les services professionnels, les énergies renouvelables et les technologies. Pour en savoir plus sur RBMG, veuillez consulter le site : www.rbmilestone.com.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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