Champs d'Or en Beauce Augmente la Cible D'exploration Pour le Canal Paleoplacerien se Saint-Simon-les-Mines

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Le 9 juin 2026 - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : BGF), ci-après « BGF » ou la « Société», a le plaisir d'annoncer les résultats d'une mise à jour de l'évaluation technique du canal paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines situé dans la région de la Beauce, au sud du Québec.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a commenté : « L'examen technique de juin 2026 améliore considérablement notre compréhension du système paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines. L'augmentation du potentiel tant en volume qu'en teneur appuie notre conviction que la paléovallée de la rivière Gilbert demeure l'une des occasions d'exploration aurifère placérienne les plus prometteuses de l'est de l'Amérique du Nord. Cette nouvelle interprétation renforce également le lien entre les dépôts paléoplacériens et les découvertes aurifères en roche encaissante de type Saddle Reef réalisées par la Société immédiatement au nord du canal. »
Cible d'exploration mise à jour
La cible d'exploration révisée est estimée entre :
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4 004 674 mètres cubes et 5 991 229 mètres cubes
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Des teneurs variant de 2,02 g Au/m³ à 12,0 g Au/m³
La cible d'exploration repose sur l'interprétation des forages historiques, la modélisation géologique de la paléovallée de la rivière Gilbert, des calculs volumétriques polygonaux ainsi que l'évaluation des unités saprolitiques et sédimentaires aurifères réalisée par Jean Bernard, géo., personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.
La quantité et la teneur potentielles de cette cible d'exploration sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour définir une ressource minérale et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.
L'évaluation, préparée par Jean Bernard, géo., personne qualifiée indépendante, intègre une interprétation géologique additionnelle, la reconstitution de la paléovallée de la rivière Gilbert, l'analyse des données historiques de forage ainsi que l'évaluation des unités saprolitiques et sédimentaires aurifères. Ces travaux ont permis une augmentation substantielle de la cible d'exploration de la Société pour le système paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines.
Cette cible d'exploration représente une augmentation importante par rapport à la cible annoncée précédemment par la Société en septembre 2025, laquelle était estimée à 3,86 millions de mètres cubes avec des teneurs variants entre 0,81 g Au/m³ et 4,9 g Au/m³.
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Cible d'exploration
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Septembre 2025
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Juin 2026
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Volume
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3.86 million m³
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4.00–5.99 million m³
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Teneur
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0.81–4.9 g Au/m³
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2.02–12.0 g Au/m³
La mise à jour de la cible reflète :
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'extension du canal paléoplacérien interprété et de ses dépôts deltaïques associés;
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'intégration de volumes additionnels de matériel aurifère hébergé dans la saprolite;
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La reconnaissance de pièges naturels à l'or développés dans la Formation de Beauceville;
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Une meilleure compréhension de la géométrie de la paléovallée de la rivière Gilbert grâce à la reconstitution de sections historiques et de profils longitudinaux;
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'intégration de bases de données historiques de forage et d'informations géologiques recueillies sur plus de six décennies.
Le rapport conclut que la minéralisation aurifère est concentrée dans les horizons de graviers basaux, la roche saprolitique et les pièges structuraux développés dans le socle fracturé le long du fond de la paléovallée. Les archives historiques de forage et d'exploitation minière démontrent de façon constante la présence d'or grossier et de pépites dans l'ensemble du système.
Jean Bernard, B.Sc., géo., personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, a examiné et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
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