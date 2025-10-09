CHARBONE Hydrogene complete avec succes le demantelement des equipements d'hydrogene a Quebec et annonce l'arrivee des principales composantes a Sorel-Tracy

Brossard, Quebec, le 9 octobre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une compagnie vouée au déploiement d'un premier réseau de production et de distribution d'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer qu'elle a complété avec succès le démantèlement des actifs de production d'hydrogène acquis à Québec et que les principales composantes de ces équipements sont désormais arrivées à Sorel-Tracy.

Cette étape marque une avancée majeure dans le calendrier de mise en service de la première unité de production d'hydrogène propre à UHP de CHARBONE, dont le démarrage demeure prévu en novembre 2025.

« Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape logistique cruciale dans les délais prévus , » dit Dave B. Gagnon, CEO of CHARBONE . « Le transfert de ces équipements stratégiques vers notre site de Sorel-Tracy nous rapproche de la première production d'hydrogène propre à UHP au Québec, tout en optimisant nos investissements grâce à la réutilisation d'actifs éprouvés . »

Les opérations de démontage, et de transport ont été menées avec succès par les équipes techniques de CHARBONE et leurs partenaires spécialisés, assurant la préservation complète de l'intégrité des modules et systèmes. L'entreprise prévoit amorcer dans les prochaines semaines les travaux de réintégration et de raccordement sur le site de Sorel-Tracy.

Cette opération découle de la transaction stratégique annoncée le 5 septembre 2025, par laquelle CHARBONE a sécurisé des actifs de production et de ravitaillement en hydrogène. En plus d'accélérer la mise en marché, cette acquisition permet à CHARBONE de réduire significativement ses coûts d'immobilisation et de bénéficier d'équipements déjà opérationnels et éprouvés.

« Nous tenons à remercier nos partenaires, fournisseurs et équipes internes pour la qualité de leur travail et leur engagement , » a ajouté Dave B. Gagnon, CEO of CHARBONE . « La vision de CHARBONE de bâtir un réseau modulaire de production d'hydrogène propre à UHP en Amérique du Nord devient chaque jour plus tangible et concrète . »

À propos de CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone Hydrogène :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.

