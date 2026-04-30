CHARBONE annonce les resultats financiers annuels 2025 et mises-a-jour corporatives

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Brossard (Québec) TheNewswire - le 30 avril 2026 - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.
Depuis le T4 de 2025, Charbone génère des revenus grâce aux gaz industriels tels que l'hydrogène propre UHP produit par son usine de Sorel-Tracy (phase 1A), l'hélium UHP et l'oxygène UHP. Charbone progresse bien dans la mise en œuvre de la phase 1B de son usine de Sorel-Tracy, qui vise à augmenter sa capacité de production d'hydrogène au T3 de 2026, tout en poursuivant le développement de sa plateforme de gaz spéciaux.
FAITS SAILLANTS 2025:
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La perte d'exploitation nette a diminué de 6 % pour atteindre 2 676 116 $ en 2025, contre 2 837 693 $ en 2024 (activités toujours en resserrement des frais généraux et administratifs).
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Les revenus liés au gaz se sont élevés à 201 277 $ en 2025 (aucun en 2024).
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Reconnaissance de revenus à la suite de l'avancement des activités de l'entente-cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement d'un projet de développement d'hydrogène vert en Malaisie.
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La Société a clôturé un placement privé de 1 012 980 $, des unités en règlement de dettes de 1 776 827 $, des actions en règlement de dettes au management de 310 000 $ et des exercices de bons de souscription totalisant 1 943 034 $ (866 994 $ en 2024) et 303 634 $ supplémentaires en obligations convertibles.
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À la suite de la signature d'une convention d'achat d'actifs avec Harnois Énergies Inc., Charbone a finalisé l'acquisition et la réinstallation, à son site de Sorel-Tracy, des équipements opérationnels de production et de ravitaillement d'hydrogène. Le 6 octobre 2025, la Société a émis 13 333 334 actions ordinaires au prix de 0,075 $ l'action, représentant un versement de 1 million de dollars à Harnois Énergies Inc. dans le cadre du paiement de cette acquisition.
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Au 31 décembre 2025, Charbone disposait d'une trésorerie de 1 016 292 $. La société a ensuite complété un placement privé de 3 100 000 $ le 12 janvier 2026 et un premier tirage de 3 000 000 $, le 29 avril 2026, sur son nouveau prêt convertible garanti de 10 millions de dollars, assorti de tirages optionnels pendant la durée du prêt.
" La gestion financière rigoureuse, l'excellence opérationnelle et la réussite de nouveaux financements permettent à Charbone de poursuivre sa croissance en tant que producteur et distributeur de gaz industriels verticalement intégré, a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Charbone passe à l'étape d'exécution pour libérer son fort potentiel de croissance."
Assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires
La Société a réservé la date du 18 juin 2026 pour ses assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires de 2024 et 2025 (les « AGA »). De plus amples renseignements seront communiqués aux actionnaires de la Société en date du 29 avril 2026.
Plan d'encouragement global
La Société est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu l'approbation de son conseil d'administration pour l'adoption d'un nouveau régime global d'intéressement en actions (le « Régime global »), sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. La Société inclura le Régime global dans la circulaire qui sera envoyée aux actionnaires pour la prochaine assemblée générale annuelle afin d'obtenir leur approbation. À compter du 18 juin 2026, le Régime global, s'il est approuvé, remplacera le régime actuel d'options d'achat d'actions de la Société, dont la dernière révision a eu lieu le 28 mars 2025 (le « Régime précédent »).
Le conseil d'administration a déterminé qu'il était souhaitable d'offrir un large éventail de primes incitatives, notamment des options d'achat d'actions (« Options »), des actions à attribution restreinte (« AAR »), des actions de rendement (« AAP ») et des actions différées (« AAD ») (collectivement, les « Primes ») afin d'attirer, de fidéliser et de motiver les employés, les administrateurs, les dirigeants et les consultants de la Société.
Le nombre total d'actions ordinaires réservées à l'émission en vertu des attributions de AAR, de AAP, de AAD et d'Options accordées en vertu du Régime global (y compris les Options antérieures actuellement en circulation en vertu du Régime précédent) ne doit pas dépasser 10 % du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation de la Société.
La Société a également annulé 2 050 000 options qui avaient été accordées le 9 septembre 2022 à un prix d'exercice de 0,60 $ par action pour une durée de 5 ans.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'installations de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et tous les autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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