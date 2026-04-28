Champs d'or en Beauce Recoit les Autorisations ATI pour Explorer le Canal Aurifere Placerien de Saint-Simon-Les-Mines

(TheNewswire)
Le 28 avril 2026 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : BGF), ci-après « BGF » ou la « Société », a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu les autorisations pour travaux d'exploration à impacts (« ATI ») du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (« MRNF ») pour son programme d'exploration 2026 prévu sur le projet aurifère placérien de Saint-Simon-les-Mines.
Les autorisations ATI (ATI-703 et ATI-704) permettent à la Société de réaliser des travaux de forage sonique ainsi que des levés géophysiques par sismique réfraction à l'intérieur de polygones d'exploration définis du canal paléoplacérien. Ces autorisations sont valides pour une période de deux ans, soit jusqu'au 21 avril 2028.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a commenté : « L'obtention des autorisations ATI constitue une étape importante pour notre programme d'exploration 2026. Avec ces approbations en main, nous pouvons aller de l'avant avec des travaux de forage sonique et des levés géophysiques visant à valider et affiner notre cible d'exploration et à améliorer notre compréhension de la géométrie du canal paléoplacérien ainsi que de la distribution de l'or. Ce programme représente la prochaine étape dans l'avancement systématique de l'un des systèmes aurifères placériens historiques les plus importants de l'est de l'Amérique du Nord. »
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Image : Vue 3D du canal aurifère placérien, en médaillon, coupe transversale au rang Chaussegros
Contexte de la cible d'exploration
Les travaux autorisés constituent un suivi de la cible d'exploration mise à jour par la Société pour le canal paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines, telle que définie dans le rapport technique du 3 septembre 2025, laquelle présente une fourchette de :
3,86 millions de m³ titrant entre 0,81 g Au/m³ et 4,9 g Au/m³ (incluant l'effet de pépite).
La cible d'exploration est de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour définir une ressource minérale, et rien ne garantit que des travaux supplémentaires permettront d'en définir une.
Les travaux autorisés appuient la stratégie de la Société visant à poursuivre l'évaluation du canal paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines, notamment :
• Forage sonique des polygones deltaïques prioritaires identifiés dans le modèle polygonal mis à jour;
• Forage de délimitation additionnel afin de valider les données historiques intégrées à la réinterprétation de 2025;
• Levés géophysiques par sismique réfraction afin de mieux définir la topographie du socle rocheux sous les morts-terrains;
• Poursuite de la caractérisation géologique et sédimentologique des horizons aurifères au sein du système paléochannel.
L'objectif de ces travaux est de tester et d'affiner davantage la cible d'exploration conceptuelle et d'améliorer la compréhension géologique du canal paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines.
Le canal paléoplacérien de Saint-Simon-les-Mines constitue le cœur de la première ruée vers l'or au Canada. L'exploitation historique, des années 1860 aux années 1960, a permis de produire d'importantes quantités d'or grossier, incluant des pépites de plusieurs onces.
Jean Bernard, B.Sc., géo., personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, a examiné et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
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