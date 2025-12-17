Champs D'or en Beauce Realise un Taux de Reussite de Forage de 88% une Interpretation 3D Confirme un Corridor Mineralise de 600 M

(TheNewswire)
Le 17 décembre 2025 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Beauce Gold Fields (Champs d'Or en Beauce) (TSX-V : BGF), également désignée sous le nom de, « BGF » ou la « Société », est heureuse d'annoncer une avancée majeure dans la compréhension de la zone aurifère Grondin grâce à la réalisation d'un modèle géologique 3D Leapfrog intégrant les données de forage diamant des campagnes 2023 et 2025. Ce nouveau modèle offre la toute première visualisation en trois dimensions du système minéralisé antiforme–« saddle reef » que la Société a déjà suivi sur une signature géophysique de 8 km et foré sur une longueur de 600 mètres.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré :
« Ce modèle 3D Leapfrog est une étape déterminante pour Beauce Gold Fields. Pour la première fois, nous pouvons visualiser la géométrie de la structure aurifère en « saddle reef » en trois dimensions et constater clairement la continuité de la minéralisation sur plus de 600 mètres. Obtenir un taux de réussite de forage de 88 % au cours de deux campagnes nous procure une confiance considérable. Ce modèle améliorera grandement la précision de nos cibles de forage cet hiver et nous positionnera pour une phase d'exploration des plus prometteuses. »
Image : Interprétation 3D montrant l'architecture de la zone minéralisée de l'antiforme Grondin
Modèle géologique 3D – Faits saillants
Le modèle 3D intègre les coupes de forage numérisées, les intervalles d'analyse aurifère, les registres lithologiques et les interprétations structurales provenant des forages de la zone Grondin, incluant les trous de 2023 (GR-23-01 à GR-23-08) et de 2025 (GR-25-01 à GR-25-08).
Les données ont été numérisées, géoréférencées et importées dans LeapfrogMC pour générer un modèle géologique haute résolution du système minéralisé hébergé dans l'antiforme. Le modèle illustre la découverte de brèches hydrothermales aurifères et de veines quartz « crack-and-seal » au sein d'une séquence de tuf à lapilli felsique plissée.
Le modèle 3D met en évidence :
-
Des intervalles aurifères variant de 0,200 ppm à 11 ppm, regroupés en sections verticales selon la teneur.
-
Une géométrie antiforme arquée en « saddle reef», cohérente avec des zones répétées de concentrations aurifères.
-
Un corridor minéralisé de 600 m s'étendant de GR-23-08 à GR-25-08.
-
Une minéralisation tracée jusqu'à environ 40 mètres de profondeur, demeurant ouverte latéralement et en profondeur.
Un taux de succès élevé valide le modèle géologique
Le modèle Leapfrog confirme que les campagnes de forage 2023 et 2025 ont été hautement efficaces pour cibler cette structure :
-
14 trous sur 16 ont donné des valeurs ≥ 0,3 g/t Au
-
Taux de réussite de 88 % nettement supérieurs aux normes de l'industrie pour l'exploration de base
-
Confirmation que BGF fore à l'intérieur d'un corridor minéralisé robuste et continu
Le taux de 88 % de BGF dépasse les performances de la majorité des sociétés d'exploration au stade de découverte au Canada et souligne la solidité du modèle structural de la Société. À titre comparatif, l'exploration aurifère en phase initiale génère typiquement seulement 20 à 40 % de forages minéralisés, les programmes dépassant 50 % étant considérés comme très réussis. Sources : Geological Survey of Canada (GSC) Paper 89-4; Ontario Geological Survey (OGS) Paper 169; CIM Annual Conference – Exploration Decision-Making and Drilling Efficiency.
Tableau 1 : Résultats de forage 2023 et 2025
|
Trou No
|
De (m)
|
À (m)
|
Intervale (m)
|
Au (g/t)
|
RG-23-01
|
11
|
14
|
3
|
1.7
|
Including
|
12.5
|
13.5
|
1
|
2.5
|
And
|
17.3
|
19.5
|
2.2
|
5.4
|
Including
|
18.5
|
19.5
|
1
|
8.85
|
Including
|
19
|
19.5
|
0.5
|
11.4
|
And
|
21.5
|
24
|
2.5
|
1.8
|
RG-23-04
|
8.5
|
14.5
|
6
|
1.08
|
Including
|
12
|
14
|
2
|
1.9
|
Including
|
13
|
13.5
|
0.5
|
3.6
|
RG-23-05
|
37.5
|
41
|
3.5
|
3
|
Including
|
38
|
39
|
1
|
6.5
|
Including
|
38
|
38.5
|
0.5
|
10.88
|
RG-23-06
|
42.5
|
43
|
0.5
|
2.8
|
And
|
45.5
|
47.5
|
2
|
0.16
|
RG-23-07
|
34
|
36.5
|
2.5
|
0.51
|
Including
|
35.5
|
36.5
|
1
|
0.81
|
Including
|
36
|
36.5
|
0.5
|
1.27
|
And
|
37.5
|
39
|
1.5
|
0.35
|
And
|
50
|
51
|
1
|
0.92
|
Including
|
50.5
|
51
|
0.5
|
1.6
|
RG-23-08
|
27
|
28
|
1
|
0.31
|
And
|
48.2
|
50
|
1.8
|
1.1
|
Including
|
48.5
|
49
|
0.5
|
2.2
|
GR-25-01
|
48
|
48,5
|
0,5
|
0,4
|
GR-25-01
|
49
|
50,5
|
1,5
|
0,25
|
And
|
55
|
60
|
4
|
0,93
|
Including
|
57,5
|
58,5
|
1
|
2
|
Including
|
58,5
|
59
|
0,5
|
2,3
|
GR-25-02
|
20
|
24
|
4
|
2
|
Including
|
21,5
|
22,5
|
1
|
2,8
|
Including
|
22,5
|
23
|
0,5
|
5,2
|
And
|
41
|
43
|
2
|
0,6
|
GR-25-03
|
55
|
55,5
|
0,5
|
0,106
|
GR-25-04
|
30,5
|
33,5
|
3
|
0,35
|
And
|
42,5
|
46,5
|
4
|
0,51
|
Including
|
42,5
|
43,5
|
1
|
1,1
|
GR-25-05
|
31,5
|
37
|
5,5
|
0,34
|
And
|
32
|
32,5
|
0,5
|
0,791
|
And
|
32,5
|
33
|
0,5
|
0,195
|
GR-26-06
|
22,5
|
22,4
|
1,9
|
0,22
|
And
|
26,5
|
32,5
|
6
|
0,33
|
And
|
47,5
|
49,5
|
2
|
1,15
|
Including
|
48,5
|
49
|
0,5
|
2,4
|
GR-25-07
|
15,5
|
16,5
|
1
|
0,6
|
GR-27-08
|
30,5
|
40
|
9,5
|
0,8
|
Including
|
32
|
33
|
1
|
2,3
GR-23-02 : zone minéralisée légèrement observée, teneur en or sous 0,300 ppm
RG-23-03 : aucune zone d'intérêt n'a été identifiée dans ce forage
Procédures analytiques et QA/QC
Les procédures utilisées pour les résultats de forage du tableau, lesquels avaient déjà été publiés dans les communiqués de presse des 1er novembre 2023 et 11 septembre, ont suivi des protocoles rigoureux d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC). Tous les forages ont produit des carottes HQ et NQ. Les carottes ont été sciées en deux à l'aide d'une scie au diamant. Une moitié de carotte a été échantillonnée et scellée dans des sacs en plastique propres avant d'être expédiée pour analyse. Des étalons et des blancs ont été insérés sur le site. L'autre moitié des carottes a été replacée dans les boîtes à carottes et entreposée dans l'entrepôt de la Société à Saint-Simon-les-Mines, au Québec.
Les échantillons ont été envoyés à MSALABS, Val-d'Or, Québec. Chaque échantillon complet a été séché puis concassé jusqu'à 1 kg à 70 % passant -2 mm, puis divisé en sous-échantillons de 500 g. Chaque sous-échantillon a ensuite été analysé pour l'or au moyen d'un instrument de photon-assay utilisant la détection gamma.
Interprétation 3D – Le modèle offre :
-
Une meilleure visualisation de la continuité minéralisée à travers plusieurs sections de forage
-
La confirmation d'une géométrie de « saddle reef », style structural associé mondialement à des gisements aurifères à haute teneur
-
Un raffinement des cibles en vue de la campagne de forage hivernale
-
'identification de lacunes, charnières et répétitions de plis à tester
-
'intégration avec la signature géophysique de 8 km confirmée dans le communiqué du 17 octobre 2024
Travaux recommandés:
-
Forages en extension latérale sur les 600 m du corridor
-
Forages plus profonds, au-delà de l'extension verticale de la minéralisation confirmée
-
Analyses structurales pour identifier les zones de charnière associées aux teneurs élevées
-
Intégration de nouveaux de données géophysiques, géochimiques et historiques
Un élément clé manquant demeure l'inclinaison précise et l'orientation des structures aurifères. Pour y remédier, BGF prévoit utiliser un « téléviewer » de forage afin de déterminer les pendages, plans et paramètres structuraux nécessaires pour optimiser les forages plus profonds.
La Société estime que cette nouvelle interprétation 3D améliore grandement sa capacité à définir, cibler et étendre les structures aurifères de la zone Grondin.
Jean Bernard, B.Sc., géo., personne indépendante qualifiée selon le Règlement NI 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Décharge de responsabilité :
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
