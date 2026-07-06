Champs d'Or en Beauce : Les Forages de Phase 1 Confirment la Continuité d'Une Importante Zone Aurifère Peu Profonde à Grondin, Incluant 5,0 m à 1,90 g/t Au et 1,0 m à 6,59 g/t Au

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6 Julliet, 2026 TheNewswire - Champs d'Or en Beauce inc. (Beauce Gold Fields) (Bourse de croissance TSX : BGF) (« BGF » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse de la phase 1 de son programme de forage au diamant 2026 réalisé sur la zone Grondin, située dans son projet aurifère Beauce, à Beauceville, au Québec.
Les forages réalisés en 2026 à Grondin confirment la continuité de la minéralisation aurifère au sein du système antiforme de type Saddle Reef déjà identifié par les programmes de forage 2023 et 2025 de BGF. Le trou GR-26-03 a recoupé un large intervalle minéralisé de 27,0 m à 0,60 g/t Au, de 21,0 m à 48,0 m, incluant 10,0 m à 1,30 g/t Au, de 21,0 m à 31,0 m, et 1,0 m à 6,59 g/t Au, de 22,0 m à 23,0 m. Ce résultat appuie la continuité de la zone Grondin et renforce l'interprétation de la Société d'un système aurifère ouvert, à contrôle structural, associé au district paléoplacer de la Beauce.
La campagne de forage 2026 est réalisée en deux phases. La phase 1 comprenait six trous de forage au diamant totalisant environ 600 m et visait à tester la continuité en profondeur des zones minéralisées connues ainsi qu'à évaluer des cibles géophysiques de polarisation provoquée (« PP »).
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d'Or en Beauce, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des résultats de la phase 1, qui continuent de valider la zone Grondin comme un système aurifère de type Saddle Reef, peu profond et contrôlé par la structure. Le trou GR-26-03 constitue une étape importante : il a recoupé un large intervalle minéralisé avec des sous-intervalles à plus forte teneur, et se trouvait toujours dans la zone ciblée lorsque le forage a dû être arrêté à 48 m en raison d'une faille et d'un problème de tubage. Le trou GR-26-05 est également important, car il a recoupé une minéralisation aurifère au sud-ouest de la zone Grondin, appuyant notre interprétation que le système demeure ouvert le long de l'axe et que des forages guidés par les levés PP peuvent continuer d'étendre le corridor minéralisé. Ces résultats nous donnent une feuille de route plus claire pour la phase 2 : préciser le modèle structural, poursuivre ou reprendre le forage GR-26-03 au-delà de la zone de faille et tester d'autres cibles le long du corridor antiforme interprété. »
Tableau 1. Intersections choisies des forages de phase 1 2026 – Zone Grondin
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Trou
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De (m)
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À (m)
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Longueur (m)
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Au (g/t)
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Commentaire
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GR-26-03
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21,0
|
48,0
|
27,0
|
0,60
|
Intervalle minéralisé principal
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GR-26-03
|
21,0
|
31,0
|
10,0
|
1,30
|
Incluant
|
GR-26-03
|
22,0
|
29,0
|
7,0
|
1,70
|
Incluant
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GR-26-03
|
21,0
|
26,0
|
5,0
|
1,90
|
Incluant
|
GR-26-03
|
22,0
|
23,0
|
1,0
|
6,59
|
Incluant
|
GR-26-05
|
57,0
|
66,5
|
9,5
|
0,24
|
Intervalle minéralisé principal
|
GR-26-05
|
60,5
|
64,5
|
4,0
|
0,39
|
Incluant
|
GR-26-05
|
61,0
|
62,0
|
1,0
|
0,95
|
Incluant
Note : Les intervalles sont des moyennes pondérées par la longueur, calculées à partir des intervalles d'analyse individuels. Les intervalles déclarés sont des longueurs de carotte et les largeurs réelles n'ont pas encore été déterminées.
Image : Forage 2026 Phase 1 Zone Grondin
Discussion des trous de forage de la phase 1
Le trou GR-26-03 est particulièrement important, puisqu'il a recoupé un large intervalle minéralisé en profondeur selon le pendage; toutefois, le forage a été arrêté à 48,0 m après avoir rencontré une faille et un problème de tubage. Le trou GR-26-05 a également recoupé une minéralisation aurifère au sud-ouest de la zone Grondin. Les forages réalisés depuis 2023 continuent d'appuyer l'extension de la zone Grondin et indiquent que des forages additionnels, appuyés par de nouveaux levés PP le long de la structure minéralisée, sont justifiés.
Trous de forage GR-26-01, GR-26-02 et GR-26-06
Les trous GR-26-01 et GR-26-02 ont été conçus pour tester l'anomalie de polarisation provoquée PP-1, située à environ 100 m au sud-ouest du trou GR-25-08 et à une plus grande profondeur verticale (environ 60 m, comparativement à environ 30 m pour GR-25-08). Ces trous n'ont pas recoupé la structure interprétée et n'ont pas retourné de teneurs aurifères significatives. Le trou GR-26-06 a ensuite été foré environ 20 m plus en retrait afin de tenter de recouper la structure connue dans le trou GR-25-08; toutefois, il n'a pas non plus recoupé la zone ciblée. La Société interprète ces résultats comme indiquant que la zone pourrait être plissée davantage vers le sud-ouest. Des levés PP additionnels seront nécessaires afin de mieux localiser l'extension vers le sud-ouest.
Trous de forage GR-26-03 et GR-26-04
Les trous GR-26-03 et GR-26-04 ont été conçus comme des trous de recul par rapport aux trous antérieurs GR-25-05 et GR-25-06 du secteur Grondin, afin de tester la zone en profondeur et d'évaluer son potentiel de continuité selon le pendage. Le trou GR-26-03 a recoupé la minéralisation à 21,0 m et a été arrêté à 48,0 m en raison d'une faille. Le trou GR-26-04 n'a pas recoupé la structure ciblée.
Le trou GR-26-05 a testé l'anomalie PP-1 au sud-ouest de la zone Grondin et a recoupé une minéralisation aurifère de 57,0 m à 66,5 m. Ce résultat appuie la poursuite de travaux de suivi guidés par les levés PP le long de la structure Grondin interprétée.
Tableau 2. Information sur les trous de forage de la phase 1 – Zone Grondin
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Trou n°
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Azimut (°)
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Pendage (°)
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HQ (m)
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NQ (m)
|
Longueur (m)
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UTM E
|
UTM N
|
GR-26-01
|
N141
|
-54
|
6
|
104,4
|
110,4
|
366545
|
5120305
|
GR-26-02
|
N141
|
-72
|
4
|
71
|
75
|
366545
|
5120305
|
GR-26-03
|
N097
|
-50
|
21
|
27
|
48
|
366665
|
5120404
|
GR-26-04
|
N314
|
-85
|
1
|
131
|
132
|
366825
|
5120476
|
GR-26-05
|
N215
|
-70
|
18
|
99
|
117
|
366705
|
5120415
|
GR-26-06
|
N320
|
-84
|
9
|
81
|
90
|
366609
|
5120195
|
TOTAL
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59
|
513,4
|
572,4
La zone minéralisée est constituée d'argilite grise à noire présentant une alternance de textures fines et plus grossières de lapilli. Plusieurs veines de quartz blanc, de largeurs et d'orientations variables, sont présentes sous forme de stockwork. La matrice contient des quantités variables de sulfures, notamment de grands amas de pyrite et des veinules de sulfures, estimés à environ 5 % à 10 %.
Les zones minéralisées sont fortement affectées par une déformation structurale importante. La zone aurifère pourrait être disloquée et décalée par des failles de cisaillement. Les teneurs aurifères les plus élevées sont associées aux sulfures et à l'or libre, particulièrement dans la pyrite semi-massive. La Société note que la variabilité observée dans certains résultats d'analyse est compatible avec une hétérogénéité liée à la présence d'or grossier, une caractéristique couramment associée aux systèmes aurifères à effet pépite. Des travaux de suivi, incluant des échantillonnages, des analyses et des forages additionnels, seront réalisés afin d'évaluer davantage la variabilité des teneurs au sein du système minéralisé de Grondin. L'arsénopyrite n'est pas interprétée comme la principale source de l'or à l'indice Grondin.
Les deux trous de forage situés aux extrémités de la zone connue, espacés de plus de 600 mètres (GR-23-08 et GR-25-08), indiquent que le secteur demeure ouvert latéralement, y compris en profondeur, et que la minéralisation aurifère s'étend au-delà des limites connues. Sur la base de toutes les campagnes de forage réalisées depuis 2023, la Société interprète maintenant le corridor aurifère traversant la propriété comme étant de l'ordre de plusieurs kilomètres.
AQ/CQ : Le programme de forage a suivi des protocoles stricts d'assurance qualité et de contrôle qualité. Le programme a récupéré des carottes HQ et NQ. Les carottes ont été sciées en deux à l'aide d'une scie diamantée. Une moitié de la carotte a été échantillonnée et scellée dans des sacs de plastique propres avant d'être expédiée pour analyse. Des matériaux de référence et des blancs ont été insérés sur le site. L'autre moitié de la carotte a été remise dans les boîtes de carottes et est conservée à la carothèque de la Société à Saint-Simon-les-Mines, au Québec. Les échantillons ont été envoyés à MSALABS, à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons ont été séchés et concassés jusqu'à 1 kg à 70 % passant 2 mm, puis divisés en sous-échantillons de 500 g. Chaque échantillon a été analysé pour l'or par PhotonAssay.
Les certificats d'analyse sont YVO2610875 et YVO2610961. MSALABS, Val-d'Or, Québec, est accrédité ISO/CEI 17025 pour l'analyse par PhotonAssay.
Phase 2 – Suivi et expansion des cibles
Le suivi de la phase 2 sera planifié en fonction des résultats de la phase 1 et de l'interprétation géologique mise à jour. Les travaux devraient comprendre :
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la poursuite ou la reprise du forage GR-26-03 afin de tester au-delà de la zone de faille et vers la profondeur cible prévue;
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le test de l'anomalie de polarisation provoquée (« PP ») PP-2;
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la réalisation de levés géophysiques supplémentaires latéralement le long de la structure vers le nord-est afin de mieux localiser l'extension interprétée et la structure non recoupée par les trous GR-26-01, GR-26-02 et GR-26-06; et
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la précision du modèle structural afin d'améliorer le ciblage d'une minéralisation potentiellement à plus haute teneur de type Saddle Reef.
Cette phase de suivi devrait permettre de préciser le ciblage des forages et de tester de nouvelles zones identifiées, tout en poursuivant l'évaluation de l'échelle et de la continuité du système minéralisé de Grondin.
Zone Grondin – Contexte d'exploration
La zone Grondin fait l'objet d'exploration systématique par Champs d'Or en Beauce depuis 2023, notamment par forages au diamant, levés géophysiques, cartographie géologique et échantillonnage en vrac limité.
Les forages réalisés en 2023 et 2025 ont confirmé une minéralisation aurifère à contrôle structural associée à une géométrie antiforme de type Saddle Reef, avec une minéralisation suivie sur plusieurs centaines de mètres et demeurant ouverte latéralement et en profondeur.
La zone Grondin s'inscrit dans la stratégie d'exploration plus large de la Société visant à identifier les sources potentielles en roche mère des dépôts aurifères placériens historiques de la Beauce. Les forages réalisés à ce jour ont confirmé une minéralisation aurifère le long de la structure Saddle Reef, et les levés PP subséquents, combinés à l'interprétation géologique intégrée, ont défini un corridor structural antiforme d'environ 8 kilomètres, fournissant un cadre à grande échelle pour les travaux d'exploration en cours.
Sur la base des observations géologiques, structurales et géochimiques, la Société interprète cette structure antiforme comme l'une des sources probables en roche mère qui pourrait avoir contribué aux dépôts aurifères placériens historiques du paléochennal de Saint-Simon-les-Mines.
Jean Bernard, B. Sc., géo., une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.
À propos de Champs d'Or en Beauce
Champs d'Or en Beauce est axée sur l'exploration et la mise en valeur du plus important district aurifère de placers de l'est de l'Amérique du Nord. L'objectif de la Société est de remonter les anciens travaux de placers aurifères jusqu'à une source en roche mère afin de découvrir des gîtes aurifères filoniens économiques. Sa propriété phare est le projet aurifère Saint-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or au Canada, qui a précédé le Klondike du Yukon. La région de la Beauce a accueilli certaines des plus grandes mines de placers aurifères historiques de l'est de l'Amérique du Nord, actives des années 1860 aux années 1960. Elle a produit certaines des plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz et plus). (Source : SEDAR, rapport technique 43-101 - Beauce, 4 juillet 2018, auteur : B. Violette.)
Champs d'Or en Beauce effectue actuellement des forages sur des systèmes antiformes récemment découverts que la Société interprète comme ayant contribué au développement de vastes dépôts de placers aurifères en Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or placérien du paléochennal aurifère de la Beauce, y compris les grandes pépites reconnues du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous contrainte au sein d'axes antiformes stratifiés et bombés, illustrés par des formations de type Saddle Reef. À titre de contexte géologique, des systèmes de type Saddle Reef notables comprennent les champs aurifères de Bendigo, en Australie, ainsi que le gîte à haute teneur de Dufferin, en Nouvelle-Écosse.
Site Web de Champs d'Or en Beauce www.beaucegold.com
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