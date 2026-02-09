Champs d'or en Beauce fait Progresser la Decouverte du Saddle Reef avec un Programme de Forage en Mars

(TheNewswire)
Le 9 février 2026 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Beauce Gold Fields (Champs d'Or en Beauce) (TSX-V : BGF), également désignée sous le nom de « BGF » ou la « Société », a le plaisir d'annoncer qu'elle va entreprendre un programme de forage au diamant de suivi à la Zone Grondin en mars 2026. Le programme prévu comprendra jusqu'à 1 500 mètres de forage au diamant visant à tester des cibles sélectionnées le long de la direction et en profondeur au sein de la structure aurifère antiforme de type « Saddle Reef »identifiée à la Zone Grondin.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré :
« Le forage de suivi à Grondin constitue une étape logique compte tenu de la robustesse de notre modèle géologique et de la continuité de la minéralisation aurifère recoupée à ce jour. Ce programme vise à mieux définir la structure « Saddle Reef » en profondeur et le long de son extension, et à approfondir notre compréhension de l'envergure et de la continuité du système.»
Click Image To View Full Size
Image : Modèle géologique 3D du système « Saddle Reef » de la Zone Grondin
Les cibles de forage ont été affinés à l'aide du modèle géologique 3D récemment complété par la Société, lequel intègre les données des campagnes de forage de 2023 et 2025. Les forages antérieurs ont confirmé un corridor minéralisé continu à Grondin qui demeure ouvert latéralement et en profondeur, justifiant ainsi des forages d'extension (« step-out ») et plus profonds.
Le programme à venir mettra l'accent sur :
-
Le test des extensions en profondeur des zones minéralisées connues
-
'évaluation de la continuité en longueur au-delà des sections déjà forées
-
'analyse plus poussée des contrôles structuraux associés à la géométrie antiforme de type « Saddle Reef »
Zone Grondin – Contexte d'exploration
La Zone Grondin fait l'objet d'une exploration systématique par Beauce Gold Fields depuis 2023, incluant plusieurs campagnes de forage au diamant, des levés géophysiques, de la cartographie géologique et un échantillonnage en vrac limité.
Les forages réalisés en 2023 et 2025 ont confirmé une minéralisation aurifère contrôlée structuralement et associée à une géométrie antiforme de type « Saddle Reef ». La minéralisation a été suivie sur plusieurs centaines de mètres et demeure ouverte tant longueur qu'en profondeur.
La Zone Grondin s'inscrit dans la stratégie d'exploration globale de la Société visant à identifier les sources primaires (roche mère) des placers aurifères historiques de la Beauce. Les forages réalisés à ce jour ont confirmé la présence d'une minéralisation aurifère le long de la structure « Saddle Reef » sur une distance d'environ 4 kilomètres à partir de la Zone Grondin. Des levés de polarisation provoquée (PP) subséquents ainsi qu'une interprétation géologique intégrée ont permis de définir un corridor structural antiforme de type « Saddle Reef » d'environ 8 kilomètres, offrant un cadre d'exploration à grande échelle.
Sur la base d'observations géologiques, structurales et géochimiques, la Société interprète cette structure antiforme comme l'une des sources probables de la minéralisation aurifère ayant contribué aux placers historiques du paléo chenal de Saint-Simon-les-Mines. Les résultats du prochain programme de forage seront publiés au fur et à mesure de leur disponibilité.
Jean Bernard, B.Sc., géo., personne indépendante qualifiée selon le Règlement NI 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Décharge de responsabilité :
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
Copyright (c) 2026 TheNewswire - All rights reserved.