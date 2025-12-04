CSE Bulletin: Name and Symbol Change - Scope Technologies Corp.

CSE Bulletin: Name and Symbol Change - Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. (SCPE) has announced a name and symbol change to Quantum Secure Encryption Corp. (QSE).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 8, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 5, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Scope Technologies Corp. (SCPE) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Quantum Secure Encryption Corp. (QSE).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 8 décembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 5 décembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective : Le 8 DEC 2025
Old Symbol/Vieux Symbole : SCPE
New Symbol/Nouveau Symbole : QSE
New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 74767B 10 3
New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 74767B 10 3 1
Old/Vieux CUSIP & ISIN : 80917B109/CA80917B1094

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

News Provided by Newsfile via QuoteMedia

Scope Carbon Corp.SCPE:CNXCNSX:SCPE
SCPE:CNX
The Conversation (0)
Scope Carbon Corp.

Scope Carbon Corp.

Keep Reading...

Latest News

More News

Latest Press Releases

Commences Maiden RC Drilling at Cerro Chacon Gold Project

Registration opens for PDAC 2026: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention

Placement to Institutional and Sophisticated Investors, Appointment of Joint Broker,Issue of Equity & TVR

Apple announces executive transitions

Related News

Energy Investing

Commences Maiden RC Drilling at Cerro Chacon Gold Project

Gold Investing

Top 5 Australian Mining Stocks This Week: African Gold Shines on Acquisition by Montage

Gold Investing

Frank Holmes: Next Gold, Silver Price Calls, Plus Top 2026 Asset

Gold Investing

Registration opens for PDAC 2026: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention

Gold Investing

Placement to Institutional and Sophisticated Investors, Appointment of Joint Broker,Issue of Equity & TVR

Base Metals Investing

Corcel Exploration Closes Non-Brokered Private Placement

gold investing

Gold’s Next Test: WGC Warns 2026 Could Make or Break Bullion