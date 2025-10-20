CHARBONE annonce une alliance strategique avec un important producteur de gaz industriel americain

(TheNewswire)
Brossard, Quebec TheNewswire - le 20 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une alliance stratégique et de multiples ententes d'approvisionnement commercial avec un important producteur et distributeur américain de gaz industriels dont le siège social est aux États-Unis une filiale d'un membre de l'un des plus grands conglomérats chimiques et industriels du monde.
Cette alliance permettra à CHARBONE d'élargir son offre de produits en ajoutant des gaz à haute valeur ajoutée, notamment l' hélium , tout en renforçant son positionnement sur les marchés nord-américains des gaz bas carbone et à ultra haute pureté . Grâce à cette collaboration, CHARBONE améliore sa flexibilité opérationnelle, optimise l'utilisation de ses ressources logistiques et de transport, et établit des synergies stratégiques avec un partenaire mondialement reconnu.
Ce partenariat représente une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme de CHARBONE , qui vise à diversifier ses sources de revenus et à consolider sa présence sur le marché canadien. En unissant leurs forces, CHARBONE sera mieux positionnée pour répondre à la demande croissante d'un large éventail de clients industriels, notamment les distributeurs de gaz, les industries des semi-conducteurs et des centres de données, ainsi que les secteurs de l'énergie, de la pétrochimie et du raffinage, tout en contribuant au renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en gaz de spécialité.
Selon les projections, le marché mondial des gaz industriels devrait croître de 31,1 milliards USD entre 2024 et 2029 , soit un taux de croissance annuel moyen de 5,7 % .
« Ce partenariat avec un leader mondial du secteur représente une avancée stratégique pour CHARBONE , » a dit Dave B. Gagnon, Président et Chef de la direction de CHARBONE . « Elle renforce notre leadership dans le secteur de l'hydrogène et accélère notre diversification vers de nouveaux marchés, notamment celui de l'hélium au Canada. Cette collaboration incarne notre approche rigoureuse de la croissance : nous nous appuyons sur des partenaires de classe mondiale pour minimiser les risques, maximiser les opportunités et bâtir une plateforme solide et durable pour la production et la distribution de gaz industriels au Canada . »
À propos de CORPORATION CHARBONE
CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
