Massive Sulfide Nickel Drilling Update

Blackstone Minerals Limited (“Blackstone” or the “Company”) is pleased provide an exploration update on its flagship Ta Khoa Nickel-Cu-PGE project, for which assay results have been received from drilling at its Massive Sulfide Vein (MSV) prospects (refer Table 3, Table 4 & Appendix 1).

Highlights Taipan Discovery Zone (TDZ) – Ta Cuong The discovery hole TC21-03 returned significant assays for nickel, copper, cobalt and platinum group elements (PGEs) across 35.25m of continuous mineralisation (refer Figures 2,3 & 4). 1 Platinum (Pt) + Palladium (Pd) + Gold (Au)

King Snake Following several visual occurrences of high grade MSV (refer ASX announcements dated 4 February 2021 & 16 February 2021), as well as initial confirmation of high-grade nickel, copper and PGEs (refer ASX announcement 11 March 2021), further assays from King Snake have been received. Excellent results targeting resource extensions at King Snake confirms its potential to add to the Company’s MSV mining inventory and supports the restart of the existing 450ktpa concentrator. Significant results from King Snake include (refer Figures 5 & 6):

Click here for the full press release