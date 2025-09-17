Champs d'or en Beauce Offre un Placement Prive

September 17, 2025 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture: BGF) également désignée sous le nom de "BGF" ou la "Société", est heureuse d'annoncer qu'elle offre l'opportunité de participer dans un placement privé sans intermédiaire de courtier aux actionnaires existants ainsi qu'aux investisseurs accrédités.

Patrick Levasseur, président et directeur général de Champs d'Or de Beauce, déclare « Cette offre donne aux investisseurs l'occasion de participer à la récente découverte d'une structure aurifère de type Saddle Reef, identifiée comme étant la source des dépôts historiques de placers aurifères et démontrant un fort potentiel pour de futures découvertes filoniennes.»
M. Levasseur a ajouté : « Elle offre également la possibilité de participer à la cible d'exploration récemment mise à jour pour l'ensemble du chenal historique de placers aurifères, qui a maintenant doublé par rapport aux estimations précédentes. »


Image : Flux de transport de l'or depuis les structures anti-forme vers le canal Placer

Offre d'un placement privé aux Actionnaires existants et aux Investisseurs accrédités

BGF offre un placement privé sans l'intermédiaire de courtier d'un minimum de 2 000 000 unités et d'un maximum de 20 000 000 unités de la société à 0,04 $ par unité pour un produit brut minimum de 80 000 $ et d'un produit brut maximum de 800 000 $ sous réserve de la réception de toutes les approbations règlementaires applicables. Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société à un prix d'exercice de 0,10 $ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement aura une période de détention obliga toire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement.

L'offre est ouverte aux groupes d'investisseurs suivants conformément aux lois applicables:

• Investisseurs accrédités Règlement 45-106

• Actionnaires existants Règlement 45-513

Investisseurs intéressés à participer au placement privé

Les investisseurs intéressés qui souhaitent participer au placement privé doivent contacter Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, au 514-262-9239 ou par courrier électronique à l'adresse patrick.levasseur@beaucegold.com.

Informations complémentaires pour les actionnaires existants

Le placement sera ouvert à la participation des actionnaires existants de Beauce Gold Fields à la date de clôture des registres du 16 septembre 2025 qui souhaitent participer au placement en se prévalant de l'exemption disponible aux actionnaires existants  en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Le coût d'acquisition total pour un actionnaire existant en vertu de la dispense applicable aux actionnaires existants ne peut excéder 15 000 $ au cours des 12 mois précédant la date de clôture du placement, à moins que cet actionnaire existant ait obtenu conseil auprès d'un courtier en placement inscrit dans la juridiction de l'actionnaire. Le montant minimum de souscription pour les actionnaires existants qui bénéficient de l'exemption des actionnaires existants est de 5 000 $.

Si les souscriptions reçues par les actionnaires existants dépassent le maximum proposé de
20 000 000 unités, les actions ainsi souscrites seront réparties au prorata entre tous les souscripteurs bénéficiant de la dispense applicable aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions offrant offertes souscrites par chacun des souscripteurs dans l'offre. Si les souscriptions reçues par les actionnaires existants sont inférieures au maximum de 20 000 000 de parts disponibles, le solde sera offert aux Investisseurs accrédités.

La Société utilisera le produit minimum ainsi que le produit maximum du placement privé aux frais généraux de l'entreprise et à l'exploration de ses propriétés aurifères et de phosphate. Le placement peut être clôturé au plus tard le 10 octobre 2025 en une ou plusieurs tranches à la réception des souscriptions. Dans le cadre de l'offre, la société peut payer des frais d'intermédiation , comme le permettent les politiques de la bourse.

Moins de 10% du produit du placement devrait être utilisé à des fins de relations avec les investisseurs, s'il y a lieu. Aucun montant provenant du placement n'est prévu être utilisé comme paiement à des personnes ayant un lien de dépendance avec la société ni comme paiement à des personnes menant des relations avec les investisseurs.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il ne doit y avoir aucune vente des titres dans un États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (+50) (Source Sedar: Beauce juillet 4 th 2018, Rapport 43-101)

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or  économique.

Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

www.beaucegold.com

Overview

Beauce Gold Fields Inc. (TSXV:BGF) is a gold exploration company focused on placer to hard rock exploration in the Beauce region in southern Quebec. Following the model used in the Klondike and Cariboo gold districts, Beauce Gold is determined to trace the placer gold back to its source and incite another gold rush in Quebec.

The Beauce region was the site of Canada’s first gold rush in the 1860 and holds the largest historical placer gold deposit in eastern North America. The property hosts numerous historical placer gold mines that were active between the 1860s and the 1960s. Despite prolific gold mining activities, the Beauce has received sporadic attention from mining companies and remains severely underexplored.

Placer to Hard Rock Gold Exploration in Southern Quebec

TSXV:BGF

Beauce Gold Fields: Plans to Drill and Trench IP Anomalies on Rang de Léry

Beauce Gold Fields (Champs D’Or en Beauce) (TSXV: BGF), (“BGF”), is pleased to announce the company will commence its spring exploration program in the western section (Rang de Léry) of the BGF property in the town of St-Simon-Les-Mines located in the Beauce region of southern Quebec later this month. The Rang de Léry area holds the confluence of the Gilbert River and the Giroux creek, site of intense 19th & 20th century placer gold mining operations and site of the largest reported gold nuggets in Canada.

Patrick Levasseur, President and CEO of Beauce Gold Fields said, “We are excited to get back to work on the property now that the COVID-19 exploration restriction has been lifted. We plan to test promising IP anomalies by trenching down to possible outcrops and follow-up that with exploratory drill holes.” Mr. Levasseur further stated: “It has taken BGF a number of years to piece together this large land package. Now that it is assembled, we have commenced exploration and already have received encouraging results. We can now start to focus on finding the source.”

TSXV:BGF

Beauce Gold Fields: Comparative Analysis Indicates Eroded Fault Line as Source of Historical Placer Gold Channel

Beauce Gold Fields (Champs D’Or en Beauce) (BGF) (TSXV:BGF) is pleased to announce that a comparative analysis of both gold particles and of bedrock geochemistry samples taken from the exposed geological Fault Line at Poulin Trench 10008 (press release February 3rd 2020) link the proposed Fault Line to the historical placer gold channel found on the Company’s St-Simon-Les-Mines property. Geochemistry analysis show a strong correlation of pathfinder elements: arsenic, tungsten and antimony. Moreover, SEM analyses indicate similar silver content in bedrock gold particles to the placer channel gold nuggets.

Patrick Levasseur, president and CEO of Beauce Gold Fields said, “The match in pathfinders elements as well as a match in silver to gold content, is the strongest evidence yet associating bedrock gold at the geological fault line to the historical placer channel.” Mr. Levasseur further stated: “This gives full weight to the theory that the fault zone could be the host of an ancient hydrothermal gold system responsible for the concentration of gold in the rock. The presence of this gold system could explain, among other things, the gold placers found in the basal till and the underlying saprolite along the historic Saint-Simon-les-Mines placer gold channel. We believe that focusing on this system could lead to new gold discoveries”

TSXV:BGF

Beauce Gold Fields: Visible Gold Extracted From Volcanic Rock Samples Associated With the Major Geological Fault

Beauce Gold Fields (Champs D’Or en Beauce) (BGF) (TSXV:BGF) is pleased to announce that a 2 kg sub-sample from a 146.6 kg bulk sample taken from Poulin trench 10008 contained 0.55 mg (0.275 g/t) of visible gold particles. The particles were extracted from volcaniclastic rocks that were heavily injected with rusty quartz veins. In addition, the excavation of trench 10008 exposed the main geological fault line that runs along the historical placer gold channel on the Company’s St-Simon-Les-Mines property.

TSXV:BGF

Beauce Gold Fields Awaits 250 Rock Outcrop Results and Completes 3 Additional IP Survey Lines Over the Former Gold Mines of Saint-Simon-Les-Mines

Beauce Gold Fields (Champs D’Or en Beauce) (BGF) (TSXV:BGF) is pleased to announce it has completed three additional geoelectric induced polarization (IP) survey lines conducted in the western section (Rang Delery) of the Beauce Gold property in the town of St-Simon-Les-Mine located in the Beauce region in southern Quebec. The IP lines paralleled two previously completed IP lines (BGF press release August 6th 2019) that identified a southwesterly extension of the major fault that strikes through the property (press release October 3rd 2019). The extended IPs will allow the Company to potentially identify hidden zones of mineralized rock outcrops buried under glacial till overburden that can be excavated for channel sampling.

