Champs d'Or en Beauce Fore des Teneurs Allant Jusqu'a 5,2 G/T D'or Dans l'Axe d'un Antiforme Mineralisation Aurifere Confirmee le Long du Sur 4 km Decouverte Inattendue d'une Faille Mineralisee en Or

Actions émises: 109,551,971
Le 11 septembre 2025 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : "BGF"), désigné comme "BGF" ou la "Société," est heureux d'annoncer les résultats de son programme estival de forage au diamant à Beauceville, Québec. Le programme de forage peu profond, comprenant 13 sondages totalisant 970 mètres, a été réalisé sur les indices aurifères Giroux et Grondin.
Les forages ont recoupé des structures aurifères au sein de l'antiforme de type « Saddle Reef » , avec des teneurs variant de faibles à élevées. Un sondage visant une anomalie IP a révélé une importante zone de faille minéralisée en or. Toutes les zones minéralisées demeurent ouvertes latéralement et en profondeur, soulignant le fort potentiel d'exploration de la propriété.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré :
« Les forages confirment une structure de type « Saddle Reef » encore peu explorée qui demeure ouverte tant latéralement qu'en profondeur. La continuité de la minéralisation démontre un fort potentiel de nouvelles découvertes aurifères filoniennes. »
Faits saillants de la zone Grondin
-
Les teneurs les plus élevées ont été observées près de l'axe de l'antiforme de type « Saddle Reef » . Le sondage GR-25-02 a recoupé 2,0 g/t Au sur 4,0 m, incluant 5,2 g/t Au sur 0,5 m.
-
Toutes les zones demeurent ouvertes latéralement et en profondeur, avec une minéralisation s'étendant sur plusieurs centaines de mètres à Grondin.
Les forages de la zone Grondin faisaient suite au levé IP de 2024, réalisé principalement sur l'indice Grondin, déjà bien délimité par les forages de 2023. L'indice est constitué d'une brèche intense envahie par de vastes réseaux de veinules. Ces « stockwerks » recoupent les deux lithologies principales, formant un réseau complexe de veines et veinules de quartz. Une minéralisation aurifère a été rencontrée dans la majorité des forages de 2023, avec des enveloppes minéralisées atteignant jusqu'à 10 m d'épaisseur (ex. RG-23-01). L'or est étroitement associé aux sulfures présents dans le quartz et/ou la roche hôte. Les sulfures varient de traces à des amas semi-massifs atteignant plusieurs centimètres de diamètre. Les principaux sulfures aurifères incluent la pyrite, la sphalérite et l'arsénopyrite à grains fins ou microscopiques.
Sondages notables :
-
GR-25-01 : foré à ~60 m au sud-ouest de Grondin. Zone aurifère à 48 m de profondeur, retournant 0,9 g/t Au sur 5 m (55–60 m).
-
GR-25-02, GR-25-03, GR-25-06 : ont testé Grondin à différentes profondeurs, confirmant l'enrichissement aurifère près de l'axe de l'antiforme. Meilleur résultat : 5,2 g/t Au sur 0,5 m à 22 m de profondeur (GR-25-02). Ceci concorde avec les forages de 2023 qui ont retourné jusqu'à 8,85 g/t Au sur 1 m, incluant 11,4 g/t Au sur 0,5 m.
-
GR-25-07 : ciblait l'anomalie PP-1 et les fortes valeurs d'arsenic de l'enquête géochimique de 2024. A recoupé une faible zone aurifère près de la surface.
Image 1 : Vue en coupe des trous GR-25 2 et 6
Sondage GR-25-08 – Découverte d'une faille aurifère
Le sondage GR-25-08 , conçu pour tester l'anomalie PP-1, a intersecté une argilite noire fortement plissée, enrichie en sulfures et recoupée par une importante faille. Cette structure a livré des teneurs aurifères significatives, incluant 0,8 g/t Au sur 9,5 m, avec une intervalle plus riche de 2,3 g/t Au sur 1,0 m.
La Société interprète que certaines failles recoupant les horizons d'argilite graphiteuse pourraient héberger un enrichissement aurifère. Afin d'évaluer ce potentiel, les carottes de trois forages de 2023 et de quatorze de 2021 présentant des lithologies similaires seront réexaminées et réanalysées.
Ces travaux seront complétés par une réinterprétation des levés géophysiques menés par Fancamp Exploration (2018) et l'INRS (2018), ce dernier ayant identifié une importante faille parallèle au « Saddle Reef » et au chenal paléoplacer. Un rapport de 2021 du Dr Marc Richer Laflèche (INRS) recommandait plusieurs forages le long de cette faille, dont certains demeurent non réalisés. La Société entend revoir les résultats forés et compléter les cibles inachevées, notamment au nord du chenal paléoplacer.
Les travaux futurs comprendront de la cartographie détaillée, de la géochimie et des levés géophysiques ciblés (VLF et/ou IP) pour affiner les cibles de forage. Les zones de faille peuvent être efficacement tracées à l'aide de levés électromagnétiques VLF à faible coût, ce qui guidera la réinterprétation des données et la planification future des forages.
Image 2 : Trous 25-08 ligne de faille
Faits saillants de la zone Giroux
-
Le flanc NE d'un antiforme a livré une large intersection de 16,5 m @ 0,25 g/t Au, incluant 0,8 g/t Au sur 0,5 m (BE-25-03).
-
'interprétation structurale suggère un méga-antiforme contrôlant la minéralisation aurifère; le flanc SE demeure non testé.
-
Confirme la présence de minéralisation aurifère le long du « Saddle Reef » tracée sur 4 km depuis la zone Grondin.
-
Des indices montrent que des horizons aurifères érodés ont contribué aux placers aurifères historiques du ruisseau Giroux et de la rivière Gilbert.
À quelques centaines de mètres au nord de Giroux, le sondage BE-25-01 a testé l'anomalie IP et géochimique PP-5 (communiqué du 10 décembre 2024). Le sondage, foré jusqu'à 81 m, a recoupé principalement du schiste gris, mais la source de l'anomalie demeure inexpliquée.
D'autres sondages (BE-25-02 à BE-25-05) ont recoupé des tufs à lapillis minéralisés contenant des veines de quartz hébergeant de la pyrite et de l'arsénopyrite. Les résultats incluent:
-
0,15 g/t Au sur 6 m (BE-25-02)
-
16,5 m @ 0,25 g/t Au incluant 0,8 g/t Au sur 0,5 m (BE-25-03)
-
0,19 g/t Au sur 1,7 m (BE-25-04)
L'interprétation suggère un méga-antiforme, avec trois horizons de tufs à lapillis aurifères sur le flanc NO. Le flanc SE près du ruisseau Giroux demeure non testé en raison des difficultés d'accès au terrain.
On interprète également que l'érosion de couches minéralisées en métaux précieux a libéré de l'or dans le bassin versant du ruisseau Giroux, alimentant la rivière Gilbert. Ce ruisseau a joué un rôle central dans l'exploitation aurifère alluvionnaire du XIX ᵉ siècle.
Image 3 : Secteur Giroux
Tableau 1 : Résultats de forage 2025
|
Secteur
|
no Trou
|
de (m)
|
à(m)
|
interval(m)
|
Au (g/t)
|
note
|
Giroux
|
BE-25-02
|
12
|
18
|
6
|
0,15
|
incluant
|
14
|
15
|
1
|
0,3
|
et
|
22
|
22,5
|
0,5
|
0,17
|
Giroux
|
BE-25-03
|
32,5
|
49
|
16,5
|
0,25
|
et
|
48,5
|
49
|
0,5
|
0,8
|
Giroux
|
BE-25-04
|
80,3
|
82
|
1,7
|
0,19
|
Grondin
|
GR-25-01
|
48
|
48,5
|
0,5
|
0,4
|
GR-25-01
|
49
|
50,5
|
1,5
|
0,25
|
et
|
55
|
60
|
4
|
0,93
|
et
|
57,5
|
58,5
|
1
|
2
|
incluant
|
58,5
|
59
|
0,5
|
2,3
|
Grondin
|
GR-25-02
|
20
|
24
|
4
|
2
|
incluant
|
21,5
|
22,5
|
1
|
2,8
|
incluant
|
22,5
|
23
|
0,5
|
5,2
|
And
|
41
|
43
|
2
|
0,6
|
Grondin
|
GR-25-03
|
55
|
55,5
|
0,5
|
0,106
|
Grondin
|
GR-25-04
|
30,5
|
33,5
|
3
|
0,35
|
et
|
42,5
|
46,5
|
4
|
0,51
|
incluant
|
42,5
|
43,5
|
1
|
1,1
|
GR-25-05
|
31,5
|
37
|
5,5
|
0,34
|
et
|
32
|
32,5
|
0,5
|
0,791
|
et
|
32,5
|
33
|
0,5
|
0,195
|
GR-26-06
|
22,5
|
22,4
|
1,9
|
0,22
|
et
|
26,5
|
32,5
|
6
|
0,33
|
et
|
47,5
|
49,5
|
2
|
1,15
|
incluant
|
48,5
|
49
|
0,5
|
2,4
|
GR-25-07
|
15,5
|
16,5
|
1
|
0,6
|
GR-27-08
|
30,5
|
40
|
9,5
|
0,8
|
Faille
|
incluant
|
32
|
33
|
1
|
2,3
Contrôle de la qualité (QA/QC) :
Le programme de forage a suivi des protocoles rigoureux de QA/QC. Tous les forages ont récupéré des carottes HQ. Les carottes ont été sciées en deux à l'aide d'une scie diamantée. La moitié de la carotte a été échantillonnée et scellée dans des sacs de plastique propres avant d'être expédiée pour analyse. Des standards et des blancs ont été insérés sur le site. L'autre moitié de la carotte a été replacée dans les boîtes à carottes et est entreposée au dépôt de carottes de la Société à Saint-Simon-les-Mines, Québec.
Les échantillons ont été envoyés à MSALABS, Val-d'Or, Québec. Les échantillons entiers ont été séchés et concassés jusqu'à 1 kg à 70 % -2 mm, puis séparés en sous-échantillons de 500 g. Chaque échantillon a subi une analyse par rayons gamma pour l'or au moyen d'un instrument de photon assay.
Des matériaux de référence certifiés provenant de MSALABS, Val-d'Or, Québec (certificats YVO2510903, 2510924, 2510948, 2510993 et 2511054) ont été utilisés. MSALABS est accrédité ISO-17025 pour le photon assay.
Jean Bernard, B.Sc., Géo, personne indépendante qualifiée au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
Le programme de forage 2025 a confirmé une minéralisation aurifère contrôlée par la structure, tant à Giroux qu'à Grondin. Combiné aux travaux d'exploration de 2023–2024 et aux cibles paléoplacériennes mises à jour, ces résultats démontrent le fort potentiel de la propriété Beauce Gold d'héberger à la fois des gisements aurifères alluvionnaires significatifs et des gisements filoniens en roche encaissante.
La Société prévoit déposer une demande d'expansion de son autorisation ATI auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNF) afin de permettre des « travaux d'exploration à impact » supplémentaires ainsi que d'autres forages.
Les résultats en attente incluent l'argent et d'autres éléments traces. L'argent, un élément secondaire important, était proéminent dans les résultats de forage de 2023 et dans l'analyse des grains d'or, et il a également été extrait de façon significative lors des opérations paléoplacériennes historiques (communiqué du 13 juin 2024). Les principaux éléments indicateurs incluent l'argent (Ag), l'arsenic (As), le baryum (Ba) et l'antimoine (Sb). L'association fréquente du baryum avec des zones aurifères anomales souligne sa valeur en tant qu'indicateur géochimique.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4 th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Décharge de responsabilité :
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
