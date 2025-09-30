Champs D'or en Beauce Analyse des Carottes de Forage Provenant de Faille Mineralisee

(TheNewswire)
Le 30 septembre 2025 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Venture : "BGF"), désigné comme "BGF" ou la "Société," a le plaisir d'annoncer qu'à la suite de la découverte inattendue d'une faille minéralisée en or dans le sondage de décalage GR-25-08, annoncée le 11 septembre 2025, la Société a réexaminé des carottes de forage provenant de programmes antérieurs présentant des lithologies similaires en schiste argileux noir et en sulfures. Des carottes sélectionnées des campagnes de 2025 et de 2023 ont maintenant été envoyées pour analyse.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré :
« Cette découverte hébergée par une faille confirme la présence d'un nouvel environnement aurifère sur la propriété. La forte association de l'or avec de la pyrite grossière et euhedrale dans le schiste noir, particulièrement le long des fractures, des charnières de plis et des failles, élargit considérablement le potentiel d'exploration au-delà des structures Saddle Reef. L'analyse des carottes présentant des lithologies similaires pourrait rapidement générer de nouvelles cibles et faire progresser notre compréhension de ce système. »
Le programme de forage au diamant de l'été à Beauceville, Québec, a recoupé des structures aurifères au sein de l'antiforme Saddle Reef. Un sondage de décalage testant une anomalie IP a révélé une importante zone de faille renfermant une minéralisation aurifère. Le sondage GR-25-08 a intersecté de l'argilite noire graphite fortement plissée, enrichie en sulfures et recoupée par une grande zone de faille. Les analyses ont révélé 0,8 g/t Au sur 9,5 m, incluant 2,3 g/t Au sur 1,0 m. Ce résultat inattendu a mis en évidence le potentiel d'enrichissement aurifère dans des carottes de forage similaires traversant des horizons de schiste noir. La Société interprète que certaines failles recoupant ces horizons d'argilite graphite pourraient héberger un enrichissement aurifère. Afin d'évaluer davantage ce potentiel, des sections de carottes provenant de douze sondages de 2025 et de cinq sondages de 2023 présentant des lithologies similaires seront réexaminées et analysées.
Échantillonnage de carottes et analyses
Programme 2025 (Giroux & Grondin) : 12 sondages, 712 échantillons
Programme 2023 (Grondin) : 5 sondages, 208 échantillons
Total : 920 échantillons de carottes réévalués et/ou soumis pour analyse
Programme 2021 (Saint-Simon-les-Mines) : 14 sondages seront réexaminés et analysés
Une réinterprétation des levés géophysiques réalisées par l'INRS en 2018 a identifié une grande faille parallèle au Saddle Reef et au chenal paléoplacer. Un rapport de 2021 du Dr Marc Richer Laflèche (INRS) a recommandé plusieurs sondages de suivi le long de cette faille, dont certains demeurent non testés. Quatorze sondages de 2021, présentant des lithologies similaires à celles du sondage GR-25-08, seront réexaminés et réanalysés.
Image Trous de forage GR-25-08 et la faille
Contrôle de la qualité (QA/QC) :
Le programme de forage a suivi des protocoles rigoureux de QA/QC. Tous les forages ont récupéré des carottes HQ. Les carottes ont été sciées en deux à l'aide d'une scie diamantée. La moitié de la carotte a été échantillonnée et scellée dans des sacs de plastique propres avant d'être expédiée pour analyse. Des standards et des blancs ont été insérés sur le site. L'autre moitié de la carotte a été replacée dans les boîtes à carottes et est entreposée au dépôt de carottes de la Société à Saint-Simon-les-Mines, Québec.
Les échantillons ont été envoyés à MSALABS, Val-d'Or, Québec. Les échantillons entiers ont été séchés et concassés jusqu'à 1 kg à 70 % -2 mm, puis séparés en sous-échantillons de 500 g. Chaque échantillon a subi une analyse par rayons gamma pour l'or au moyen d'un instrument de photon assay.
Jean Bernard, B.Sc., Géo, personne indépendante qualifiée au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.
Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, avant la ruée du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50+ oz) (Source Sedar+: Beauce juillet 4 th 2018, Rapport 43-101)
L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.
Beauce Gold Fields explore actuellement des systèmes antiformes récemment découverts qui pourraient avoir contribué au développement des vastes placers aurifères de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or de placer dans le paléocanal de Beauce Gold, y compris les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous tension au sein des axes antiformes en dôme stratifié, exemplifiés par des formations de Saddle Reef. Parmi les formations mondiales notables de Saddle Reef figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le dépôt de haute qualité de Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Décharge de responsabilité :
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
